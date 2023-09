Ein Mann auf Arbeitssuche und eine Servicemitarbeiterin stehen vor einem der vielen Bildschirme und besprechen, wie man das Formular ausfüllt. Die Arbeitsmarktexpertise der Sachbearbeiterin im Servicecenter des Staates Schweden ist nicht mehr gefragt – den Vorschlag für mögliche Jobs erstellt ein Algorithmus. Die Frau spricht mit dem Arbeitssuchenden über die digitale Plattform, nicht aber über seine Fähigkeiten und beruflichen Wünsche. Solche Situationen hat Anne Kaun beobachtet. Sie ist Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Södertörn-Universität in Stockholm und forscht zu Algorithmen im Sozialbereich.

Manche brauchen digitale Hilfe

Sozial- und Pensionsversicherung oder Finanzamt werden in den schwedischen Servicecentern zentralisiert. Dorthin kommen Menschen, die einen Onlineantrag nicht stellen können oder wollen. Sie bekommen digitale Unterstützung, in kleinen Gemeinden zumindest an einzelnen Wochentagen.

Knapp ein Zehntel der Bevölkerung verwendet keine digitalen Medien, etwa Menschen mit kognitiver Behinderung. Ihnen fällt es schwer, im Internet zu navigieren und ein Formular auszufüllen, sagt Kaun: "Das ist eine große Gruppe, und die wird nie verschwinden." Oder Zugewanderte, auch von Unternehmen rekrutierte Personen, die sich im neuen Land melden und sichergehen wollen, alles richtig zu machen.

Manche kämen auch nur, weil sie einsam sind. Das weiß Kaun vom Wachpersonal, das sich mit Gesprächsbedürftigen dann oft eine Weile unterhält.

Kritik an Algorithmen

Das Geld im Sozialbereich und im Gesundheitswesen wird knapper, auch weil sich die Alterspyramide ändert. Um Leistungen effizienter zu erbringen, wollen europäische Sozialsysteme vermehrt Algorithmen einsetzen. Welche Folgen diese Automatisierung der Wohlfahrt hat, erforscht erstmals das kürzlich gestartete internationale Projekt Auto-Welf, das unter anderem vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) gefördert wird.

Im Zentrum steht die Frage, wie der Staat mit den Daten von Bürgerinnen und Bürgern umgeht und welche Auswirkungen das auf die Gerechtigkeit im Sozialstaat hat. Dabei sind unter anderen Anne Kaun sowie Doris Allhutter vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. "Die erste Frage in der Technikfolgenabschätzung lautet: Gibt es auch nichttechnische Lösungen für soziale Probleme, und gibt es Gründe, diese vorzuziehen? Warum beginnt man gerade bei vulnerablen Bevölkerungsgruppen, Algorithmen für die Entscheidungsfindung auszuprobieren?", sagt Allhutter.

Weg vom Solidaritätsprinzip

In Österreich machte das Arbeitsmarktservice (AMS) im Jahr 2020 mit der geplanten Einführung eines Algorithmus Schlagzeilen. Dieser sollte die Jobchancen von Arbeitssuchenden bewerten. Aktuell ist der AMS-Algorithmus gestoppt, nachdem die Datenschutzbehörde wegen fehlender rechtlicher Grundlagen interveniert hatte. Zuvor hatten Forschende vor Diskriminierung und fehlender Transparenz gewarnt.

Über den Algorithmus wurde nicht vor oder während der Entwicklung geredet, sondern erst im Nachhinein, als die Ergebnisse Wellen schlugen. Arbeitssuchende erhalten vom Algorithmus einen Score, der sie nach ihren Jobchancen in drei Kategorien einteilt. Je nach Kategorie bekamen sie Schulungen – oder auch keine. So erhielten etwa Mütter mit Kinderbetreuungspflichten einen schlechteren Score als andere, Väter jedoch nicht.

"Man ging damit weg vom Solidaritätsprinzip mit jenen, die am schwächsten sind. Dafür ging man zu einem Prinzip, wo jene gefördert werden, die am effektivsten wieder eingegliedert werden", sagt Allhutter. "Das ist eine Diskursverschiebung, die unter der Hand mitläuft und die man immer wieder transparent machen muss."

Bevölkerung kaum eingebunden

Der technische Fortschritt stellt uns vor grundsätzliche Fragen. Ist ein effizienter Einsatz von Steuergeldern nur eine Frage der schnellen Abwicklung durch messbare Kennzahlen? Oder wollen wir Sozialleistungen sozial gerecht vergeben? Solche Leitbilder müssten verhandelt und im Algorithmus mit Richtlinien verankert werden, empfiehlt Allhutter. Das AMS sei zum Beispiel als halbstaatliche Einrichtung der Gleichbehandlung verpflichtet. Bei der Entwicklung müssten deshalb diverse und fachübergreifende Teams am Werk sein, die verschiedene Lebensperspektiven repräsentieren und kritisch darüber nachdenken, wie die von ihnen entwickelte Technologie die Gesellschaft beeinflusst.

Bei der Einführung von Algorithmen im öffentlichen Sektor geht es für Allhutter bisher aber kaum demokratisch zu. So müssten neben der Verwaltung auch Interessenvertretungen und Behörden eingebunden werden, die mit Datenschutz und der europäischen KI-Richtlinie betraut sind.

Wie wir reden sollten

Während – wie im Servicecenter erkennbar – die Mitarbeiterin nun viel über Algorithmen sprechen muss, tun das Verantwortliche oft zu wenig. Automatisierung mithilfe von Algorithmen werde der Öffentlichkeit oft als Praxis präsentiert, die digital und daher effizienter sei, sonst aber keine Auswirkungen habe, sagt Kaun. "Ressourcen werden knapper, die Politik muss handeln, und wenn man digitale Lösungen entwickelt, hat man investiert und etwas gemacht."

Wenn politisch über Algorithmen und Effizienz diskutiert wird, wird es schnell kompliziert. Politikerinnen und Politiker würden durch ihre Wortwahl zeigen wollen, dass sie Kompetenz haben, erklärt Manfred Glauninger, der sich mit der Wechselwirkung zwischen Sprache und Gesellschaft beschäftigt. Doch das kann auch nach hinten losgehen. "Politikerinnen oder Politiker können technokratisch und ohne Herz wahrgenommen werden – das ist oft eine Gratwanderung", sagt der Soziolinguist, der am Institut für Germanistik der Uni Wien und in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften forscht.

Sprache im Wandel

Wenn Menschen miteinander reden – ob über Algorithmen oder sonst ein Thema –, zähle nicht nur der Inhalt. Mindestens gleich wichtig ist, wie kommuniziert wird, beispielweise ob man standardsprachlich oder dialektal spricht, weil wir damit soziale Bedeutungen verbinden.

Laut Glauninger hat sich die Art und Weise, wie in den Medien kommuniziert wird, stark gewandelt. In den Siebzigerjahren dominierte die steifere normgerechte Sprache, jetzt die Umgangssprache – das wirke auch in die Politik. Verständlichkeit sei wichtig, so finden sich nun auf Behördenwebsites Informationen in einfacher Sprache, erklärt Glauninger: "Das hat damit zu tun, dass die Hierarchie der Obrigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern als Untenstehenden nicht mehr akzeptiert wird."

In diesem Sinn plädiert Anne Kaun für eine öffentliche Diskussion und verweist auf eine Befragung in Schweden, Deutschland und Estland: "Wenn etwas entwickelt wird, fragt sich die Bevölkerung: Was nützt mir das?" Diese sei nicht generell gegen neue Technologien, wolle aber nicht ständig überwacht werden. Die Technikforschung zeige, dass man eine Lösung gemeinsam mit den Nutzenden entwickeln müsse, sonst werde sie nicht akzeptiert. Das gelte für digitale so wie für analoge Bereiche. (Michaela Ortis, 26.9.2023)