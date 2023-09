Am Montag beginnen die Verhandlungen in der metalltechnischen Industrie. Im Vorjahr gab es bei einer rollierenden Inflation von 6,4 Prozent ein Lohnplus von 7,4 Prozent

Die Herbstlohnrunde beginnt. APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Am Montag um elf Uhr übergeben die Gewerkschaften GPA und PRO-GE ihre Lohn-und Gehaltsforderungen für das kommende Jahr an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie. Verhandlungsbasis für den Start der Herbstlohnrunde ist die Inflation der vergangenen zwölf Monate von 9,6 Prozent. Für die Pensionistinnen und Pensionisten hat die Regierung Anfang September eine Anhebung um 9,7 Prozent bekannt gegeben.

Zuletzt hatten sich die Lohn- und Gehaltsabschlüsse um die zehn Prozent plus - wohlgemerkt brutto - bewegt. Ein Ausreißer waren die Paketzusteller, sie erhalten ab 2024 im Schnitt um 16 Prozent mehr aufs Konto. Im Vorjahr einigten sich die Sozialpartner der Metalltechnischen Industrie im Schnitt auf eine Erhöhung der Ist-Löhne um 7,4 Prozent. Die rollierende Inflation lag damals bei 6,4 Prozent, die Gewerkschaften waren mit einer Forderung von plus 10,6 Prozent in die Verhandlungen gestartet. (APA, 25.9.2023)