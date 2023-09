Die Frage, ob Android oder iOS besser ist, ist so alt wie die beiden Betriebssysteme selbst. Ein Punkt stand dabei allerdings nie außer Frage: Bei Updates hat Apple die Nase vorn – und zwar deutlich. Das will Google nun offenbar mit einem starken Ausbau des eigenen Support-Versprechens bei seiner nächsten Smartphone-Generation ändern.

Sieben Jahre

Die Pixel-8-Serie soll sieben Jahre lang Updates bieten. Das geht aus einem Datenblatt hervor, dass die Leakerin Kamila Wojciechowska von einer internen Quelle bei Google erhalten und an 91Mobiles weitergegeben hat. Konkret ist darin von "sieben Jahren an OS- und Sicherheitsupdates sowie Feature-Drops" die Rede.

So sehen sie aus: Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Das ist auch kein Leak, sondern es sind bereits verfügbare, offizielle Produktbilder von Google. Google

Eine Formulierung, die allerdings etwas Raum für Spekulationen offenlässt, ist doch damit genau genommen unklar, wie viele große Versionssprünge fix inkludiert sind. Wären es sieben, würde man damit sogar über dem iPhone liegen, Apple liefert derzeit je nach Modell fünf bis sechs davon. Beim Sicherheits-Update-Support würde man sich hingegen sowieso auf Augenhöhe mit Apple bewegen.

Zwar bietet Apple nach dem Ende der großen Updates noch eine Zeitlang Softwareaktualisierungen, diese sind aber selbst in Sicherheitshinsicht unvollständig. Insofern unterscheidet sich das wenig von der Realität in der Android-Welt, wo viele Komponenten auch noch lange nach dem Supportende eines Geräts über den Play Store aktuell gehalten werden.

Vergleiche

Für die Android-Welt wäre das ohnehin ein großer Sprung. Google selbst verspricht bei seinen aktuellen Geräten drei große Versionssprünge und fünf Jahre an Sicherheitsaktualisierungen. Samsung bietet mit vier großen Versionssprüngen derzeit den Bestwert unter den großen Android-Herstellern. Lediglich das Fairphone 5 liegt mit der Garantie von fünf großen Updates und acht Jahren an Sicherheitssupport noch darüber, ist aber üblicherweise viel langsamer und weniger regelmäßig bei der Softwarepflege.

Der aktuelle Leak geht mit einer weitreichenden Veröffentlichung der Spezifikationen des Pixel 8 und Pixel 8 Pro einher. Dort wird aber eigentlich nur bestätigt, was ohnehin schon früher durchgesickert ist und an anderer Stelle bereits ausführlich berichtet wurde. Zu den Highlights gehört dabei etwa, dass das kleinere Modell jetzt auch einen 120-Hz-Bildschirm hat, bei beiden wird die maximale Helligkeit mit bis zu 2.000 bzw. 2.400 Nits (Pro-Modell) deutlich besser. Apropos Pro-Ausgabe, diese verzichtet auf die deutliche seitliche Abrundung der Vorgänger. Für manche potenziell ebenfalls interessant: Das kleiner Modelle ist eine Spur kleiner als der direkte Vorgänger.

Viele Kameraverbesserungen

Bereits am Wochenende gab es aus derselben Quelle noch einen anderen Leak, und der ist noch besser abgesichert. Geht er doch mit einem Werbevideo von Google einher. Darin angepriesen: die neuen Kamerafähigkeiten der Pixel-8-Reihe. Und da zeigt sich, dass Google in dieser Hinsicht ein signifikantes Upgrade plant – wenig überraschend mit allerlei KI-Tricks.

So ist etwa eine Funktion zu sehen, bei der die Gesichter der Abgebildeten bei Fotos nachträglich ausgetauscht werden können. Gedacht scheint das etwa für Gruppenfotos zu sein, wenn nicht alle gleichzeitig in die Kamera schauen. Das Video legt nahe, dass dies angeboten wird, wenn mehrere Fotos in Folge aufgenommen werden, die Gesichter werden dabei also einfach aus einem anderen Bild übernommen.

KI-Tricks

Ebenfalls zu sehen ist jener "Magic Editor", den Google schon vor einigen Monaten im Rahmen der Entwicklerkonferenz I/O vorgezeigt hat und der wieder mithilfe von lokal auf dem Gerät laufender KI allerlei Bildbearbeitungsoptionen ermöglicht, also etwa Objekte zu verschieben oder auch die Umgebung und den Himmel nach Belieben anzupassen.

Im Video kurz zu sehen: eine neue "Face Swap" genannte Funktion. Google

Bereits vorher durchgesickert und hier wieder zu sehen ist die Möglichkeit, bei Videos störende Hintergrundgeräusche zu entfernen. Generell verspricht Google ein deutliches Upgrade für die Videofähigkeiten, ein Feature namens "Video Boost" soll Aufnahmen generell verbessern, vor allem am Abend sollen Videos durch die Integration der bisher Fotos vorbehaltenen "Nachtsicht" besser gelingen.

Pro-Kontrollen

Doch auch für die Kernkamerafähigkeiten deutet sich ein wichtiges Update an – zumindest beim Pro-Modell. So soll es – wie von manch anderen Smartphones schon bekannt – nun auch beim Pixel 8 Pro einen Profi-Kamera-Modus mit zahlreichen Detaileinstellungen geben. Diese sollen sich "an DSLR-Optionen orientieren", wie es Google formuliert. Die Spezifikationen verweisen zudem darauf, dass beim Pro-Modell künftig auch Bilder in voller 50-Megapixel-Auflösung aufgenommen werden können.

Sensor-Überraschungen

Apropos Spezifikationen: Ein Blick auf diese offenbart einige interessante Hardware-Details – sorgt aber auch für Verwunderung. Klingt es doch so, als würde Google für die Hauptkamera den GN1-Sensor von Samsung weiterverwenden und nicht wie bisher angenommen den Nachfolger GN2. Dies allerdings mit einer deutlich größeren Blende von f/1.68 statt f/1.9 beim Vorgänger. All das ist allerdings mit etwas Vorsicht zu genießen, solche frühen Spezifikationslisten sind nicht immer korrekt.

Auch bei der Telekamera (5 × optisch / 120 mm Äquivalent) dürfte der Sensor gleich bleiben, die Blende dafür wird deutlich größer. Konkret ist von f/2.8 statt f/3.5 die Rede. Bei der Ultraweitwinkelkamera gibt es hingegen beim Pixel 8 Pro tatsächlich einen neuen und größeren Sensor, und zwar einen mit 48 Megapixel. Auch das stimmt allerdings nicht mit früheren Leaks überein, wo vom 64-Megapixel-Sensor, der beim Pixel 7a die Hauptkamera bildet, die Rede war.

Das kleinere Pixel 8 muss zwar mit einem etwas schwächeren Sensor auskommen, bekommt dafür nun auch bei der Ultraweitkamera einen Autofokus und damit auch einen Makromodus. Wieder dem Pro-Modell vorbehalten ist, dass die Frontkamera einen Autofokus erhält.

Auswahl

Unterdessen sind auch offizielle Produktbilder durchgesickert, auf denen all die geplanten Farbvarianten von Pixel 8 und Pixel 8 Pro zu sehen sind. Eine Überraschung ist aber auch das nur mehr zum Teil, eine Auswahl der Farben zeigt das Unternehmen bereits jetzt in seinem Store.

Das Pixel 8 Pro in Blau, zusätzlich soll dieses Modell auch in Schwarz und Porzellanweiß erhältlich sein. Google / Mysmartprice

Ausblick

Das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro sollen am 4. Oktober im Rahmen eines Launch-Events offiziell enthüllt werden. Dort wird sich dann auch bestätigen, ob die Geräte dieses Mal wirklich offiziell in Österreich erhältlich sein werden, wie zuletzt zu hören war. Auch der Preis darf mit Spannung erwartet werden, gibt es doch einige Hinweise darauf, dass dieser je nach Modell um 100 bis 200 Euro höher als beim Vorgänger angesiedelt sein soll. (Andreas Proschofsky, 25.9.2023)