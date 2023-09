Standort-Einstellungen, bei denen sich das iPhone oft besuchte Orte merkt, um diese mit Analysedaten zu verknüpfen, wurden in iOS 17 für manche User automatisch aktiviert. Im Bild: das im April vorgestellte Apple Maps Update mit detaillierteren Grafiken. Apple

Nach dem Update auf iOS 17 scheint es für einige iPhone-User Probleme mit den Privatsphäre-Einstellungen zu geben. Hatten einige Nutzer unter iOS 16 ihre Standorteinstellungen "wichtige Orte" in den Systemservices noch deaktiviert, sahen sie sich nach dem Update mit der automatischen Änderung konfrontiert.

Keine Warnung für die Nutzer

Im Detail geht es dabei darum, dass sich sich das iPhone die genauen Orte merkt, an denen User sich am häufigsten aufhalten. Die Funktion dient unter anderem dazu, vorausschauende Informationen über Verkehrswege, App-Empfehlungen sowie Erinnerungen in der Foto-App zu ermöglichen.

Aufgefallen ist das den beiden iOS-Entwicklern Mysk (nicht zu verwechseln mit Musk) auf X (vormals Twitter). Betroffene Nutzer wurden dabei nicht gewarnt – die Änderung hatte sich einfach eingeschlichen. Apple lässt dazu ausrichten: "Wichtige Orte sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt und können von Apple nicht ausgelesen werden." Die Mysk-Privatsphäre-Experten sagen dazu aber: "Wichtige Orte bleiben zwar lokal auf dem iPhone gespeichert, können aber missbraucht werden, da sie detaillierte Informationen über die Orte aufzeichnen, die User häufig besuchen."

Werden die Standortinformationen mit den Analysedaten verknüpft, könnte das mit erheblichen Privatsphäre-Einschränkungen einhergehen, selbst wenn die Analysedaten nicht direkt mit einem einzelnen Nutzer verknüpft sind. Apple bestätigte dem News-Medium "9to5mac", dass die automatische Änderung nicht Teil von iOS 17, sondern möglicherweise ein Fehler sei. Man würde dem Problem nachgehen. Dabei bekräftigte das Tech-Unternehmen erneut sein Privatsphäreversprechen gegenüber den eigenen Usern.

Für die meisten iPhone-Nutzer ist die Erkenntnis kein Grund zur Sorge. Nur wenige sind nach dem Update davon betroffen. Wer die Einstellung kontrollieren möchte, muss sich durch das Menü hanteln: Systemeinstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> Ortungsdienste -> Systemdienste. Darin können dann die Optionen "Wichtige Orte" und "iPhone-Analyse" ausgeschaltet werden. (red, 25.9.2023)