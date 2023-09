Letzte Generation Deshalb war die Laufstrecke beim Berlin-Marathon Orange gefärbt

Acht Klimaaktivistinnen der Letzten Generation haben in der Nähe des Brandenburger Tors Farbe auf der Laufbahn verschüttet. Daran, sich an der Fahrbahn festzukleben, seien sie aber von Einsatzkräften gehindert worden, so die Polizei