Luxus und Jugendherbergen: eine Kombination, die bis vor nicht allzu langer Zeit kaum vorstellbar war. Doch das scheint sich grundlegend geändert zu haben. Heute bieten einige Hostels Spas, Zimmer mit Hightechdetails, Gourmetmenüs, Kunstausstellungen und sogar Pools auf dem Dach. Und das alles zu erschwinglichen Preisen. Ein Umstand, der sie für eine wachsende Zahl von Reisenden (allen voran Millennials) attraktiv macht. Hier sind acht Unterkünfte in einigen beliebten europäischen Städten (unter anderem Wien). Dort teilen sich Luxus und niedrige Preise dasselbe Stockbett.

Bunk Amsterdam, Amsterdam, Niederlande

Die Schlafkapseln des Bunk Amsterdam in einer ehemaligen Kirche Bunk Amsterdam

Schwebende Räume, 3D-Kunstwerke und zahllose skurrile Details locken internationale und einheimische Reisende in die Mauern einer alten, monumentalen Kirche in Amsterdams angesagtestem Viertel Noord. Ein voll ausgestattetes Aufnahmestudio, Kunstausstellungen lokaler Talente und ein Kalender voller kostenloser Veranstaltungen machen den Charme von Bunk aus – weit weg von den Menschenmassen der niederländischen Hauptstadt, nahe am künstlerischen Herzen.

Woodah, Kopenhagen, Dänemark

Dieses kleine, familiengeführte "Boutique-Hostel" liegt im Herzen von Kopenhagen. Es verkörpert den schicken, minimalistischen Stil der dänischen Hauptstadt. Die Besitzer Mikkel und Gabriel beschreiben es folgendermaßen: "Stellen Sie sich vor, das Soho House wäre ein Hostel. Das sind wir. Stellen Sie sich vor, das Raffles wäre eine Herberge. Das sind wir. Stellt euch vor, das Chateau Marmont wäre eine Herberge. Jetzt hast du's."

The Hat, Madrid, Spanien

Dieses Design-Hostel in idealer Lage im Stadtzentrum von Madrid bietet nicht nur erstklassige Zimmer, Hightechdetails und ein köstliches Frühstücksbuffet, sondern auch kostenlose Veranstaltungen auf der Dachterrasse und einen Concierge-Service mit lokalen "Ambassadors".

Grand Ferdinand, Wien, Österreich

In den Mauern eines denkmalgeschützten Gebäudes bietet dieses elegante Hotel das mondäne Flair des Orientexpress: Schlafsäle mit Kristallkronleuchtern und poliertem Mahagoni.

The Passenger, Porto, Portugal

Die Jugendherberge befindet sich im kultigen Bahnhof S. Bento im Unesco-Weltkulturerbe von Porto. Sie bietet alles, was man sich von einem Hotel wünscht (vor allem tolles Design und originelle Details). Und noch etwas mehr: die lockere, gesellige Atmosphäre, die man nur von Herbergen kennt.

Dream Hostel, Prag, Tschechien

Mit schnellem WLAN, Arbeitsräumen und einem kleinen Restaurant ist dieses Boutique-Hostel im Herzen Prags die ideale Lösung für Freiberufler und digitale Nomaden. Mühelos schlafen, arbeiten, chillen und sogar Live-Konzerte besuchen – alles an einem Ort.

Casa Gracia Barcelona, Barcelona, Spanien

Erstklassige Lage, ausgezeichnetes Restaurant, Frühstücksbuffet, unbegrenzt Kaffee, Tee, Wasser während des Tages, Yogastunden, Stadtrundfahrten ... – alles im Preis inbegriffen. Man findet in der Casa Gracia Barcelona Schlafsäle, Suiten und Apartments, für jedes Budget etwas.

The Central House, Marrakesch, Marokko

Dieses traditionelle Haus mit Innenhof (auch als Riad bekannt) verbindet marokkanisches Design mit minimalistischem Stil. Es bietet einen gemütlichen und eleganten Zufluchtsort vor dem geschäftigen Treiben in der Medina. Klimaanlage in jedem Zimmer, eine Dachterrasse mit Panoramablick und ein Swimmingpool im Innenhof runden das Angebot dieser Boutique-Herberge ab. (max, 25.9.2023)