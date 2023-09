Wer ins Auto steigt, absolviert die gleichen paar Handgriffe bereits automatisch. Neben dem Anschnallen gehört dazu auch der Griff zum Radioknopf oder das Verbinden von Auto und Handy-App. Je nach Stimmung schaltet man vielleicht seinen gewohnten Radiosender oder seine liebste Playlist ein. Doch wenn man nicht allein im Wagen sitzt, muss man sich meist mit den Mitfahrenden darüber verständigen, mit welcher Musik alle einverstanden sind – was bekanntlich durchaus zu Diskussionen führen kann.

Musikhören im Auto: Sieht das bei Ihnen so aus? Getty Images/skynesher

Wer bestimmt, was gehört wird

Zwar gibt es häufig ungeschriebene oder klar artikulierte Gesetze, wer in erster Linie bestimmen darf, was im Auto angehört wird. Häufig gilt dies als Vorrecht jener Person, die das Auto lenkt oder jener auf dem Beifahrersitz, die sich der Aufgabe der Musikwahl mit voller Konzentration widmen kann. Doch Vorrecht hin oder her: Wer immer nur die eigene Lieblingsband hören will und mit dieser Präferenz der Einzige im Auto ist, macht sich nicht selten unbeliebt und erlebt, dass die Lieblingssongs mit Stänkern quittiert und boykottiert werden. In vielen Familien oder Freundeskreisen ist es üblich, dass bei Roadtrips Musikwünsche vom Rücksitz erklingen – es sei denn, man ist mit jungen Menschen im Teenageralter unterwegs, die während der gesamten Fahrt in kopfhörerbedingter Unansprechbarkeit versinken. Sitzen jüngere Kinder mit im Auto, können Forderungen nach Kinderliedern oder bereits in- und auswendig bekannten Folgen von "Paw Patrol", "PJ Masks" und Co laut werden, denen sich die Erwachsenen je nach Temperament widersetzen. Manchmal ist aber auch bei Erwachsenen nicht Musik, sondern ein Hörbuch gefragt, um lange Trips kurzweiliger zu gestalten.

Hat man sich auf etwas geeinigt, mit dem alle Beteiligten nicht nur einverstanden sind, sondern bei dem sie womöglich auch noch begeistert mitgrölen oder mitfiebern, kann das Musik- oder Hörbuch-Hören im Auto großen Spaß machen und für beste Laune sorgen. Zuweilen erstellt man sich sogar eine eigene Playlist mit Songs, die man in einem bestimmten Urlaub immer während der Autofahrten gehört hat, um sich auf Knopfdruck an diese unbeschwerte Zeit zu erinnern.

Wie ist das bei Ihnen?

Welche Musik hören Sie am häufigsten im Auto? Wer darf bei Ihnen bestimmen, was läuft? Gibt es Sender, Songs oder Bands, die Sie dabei absolut verweigern? Mögen Sie Hörbücher während langer Autofahrten? Und haben Sie eine oder mehrere Playlists für Roadtrips? Posten Sie im Forum – und teilen Sie Ihre Hör-Tipps für eine beschwingte Fahrt! (Daniela Herger, 26.9.2023)