Im Wettlauf mit Microsoft und Google um die Technologieführerschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) legt Amazon einen Zahn zu. Der Online-Händler kündigte am Montag an, bis zu 4 Mrd. Dollar (etwa 3,8 Mrd. Euro) in bar in den KI-Entwickler Anthropic zu investieren. Die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) werde zunächst Anteile für 1,25 Milliarden Dollar übernehmen. Daneben gebe es eine Kaufoption über weitere 2,75 Milliarden Dollar.

Anthropic findet einen großen Partner REUTERS/DADO RUVIC

Im Gegenzug erhalten der Konzern und seine Kunden den Angaben zufolge bevorzugten Zugriff auf die Technologie von Anthropic. Außerdem verpflichte sich das Start-up, seine KI hauptsächlich auf der AWS-Cloud laufen zu lassen. Zudem kaufe Anthropic Tausende von Amazons Spezialchips, um seine KI zu trainieren.

Die beiden Firmen machten keine Angaben, wie groß die Beteiligung von Amazon künftig sein oder wie hoch Anthropic insgesamt bewertet wird. Experten taxierten die Bewertung bisher auf vier Milliarden Dollar. Zu den bisherigen Investoren gehören die Alphabet-Tochter Google und das deutsche Softwarehaus SAP. Am Anthropic-Konkurrenten und ChatGPT-Macher OpenAI ist Microsoft maßgeblich beteiligt. (APA, 25.9.2023)