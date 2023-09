Die Initiative Extrameile Bildung wurde gestartet, um engagierte Personen aus dem österreichischen Bildungsbereich zusammenzubringen und mehr Menschen zu ermutigen, selbst aktiv zu werden. So sollen mehr Menschen einen motivierenden und bereichernden Bildungsalltag erleben. Die Extrameile ist eine zivilgesellschaftliche Initiative mit Starthilfe von öbv und chabaDoo. Den offiziellen Start der Initiative haben rund 50 bereits engagierte Personen bei einem Launch-Event im Talent Garden in Wien gefeiert.

"Es gibt bereits viele großartige Ansätze und Initiativen im Bildungsbereich. Mit der Extrameile wollen wir diese sichtbarer machen und so mehr Menschen motivieren, aktiv zu werden. Wenn viele Engagierte sich austauschen, gegenseitig ermutigen und weiterhelfen, können wir eine bessere Bildung der Zukunft gestalten”, betont Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des öbv.

Mehr als 40 kleine und große Projekte wurden bereits auf der Plattform geteilt. Mehr Bewegung im Schulalltag integrieren, Partizipation von Schüler*innen stärken, Achtsamkeit und Reflexion fördern, Bildung gendersensibel gestalten – das Spektrum der Initiativen, die bereits mit dabei sind, ist breit.

Gemeinsam für eine bessere Bildung

Die Veranstaltung der Initiative stand ganz im Zeichen des Austauschs, der Vernetzung und des gemeinsamen Feierns. Lehrkräfte, Schulleiter*innen und weitere Engagierte aus dem Bildungsbereich nahmen an dem Event teil.

“Die Veranstaltung war ein toller Auftakt mit viel Austausch und Inspiration. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit diesen und vielen weiteren engagierten Menschen in Zukunft die Extrameile für Bildung zu gehen. Wenn wir alle in unserem Wirkungsfeld einen Schritt gehen, können wir einen echten Unterschied für die Bildung in Österreich machen", so Markus Fischer, Geschäftsführer von chabaDoo.

Interessierte können Teil der Initiative werden, indem sie ihr eigenes Projekt auf der Website www.extrameile.at teilen oder sich über den Newsletter Inspiration für eigene Aktivitäten holen. “Je mehr Menschen etwas dazu beitragen, dass Bildung Freude macht, desto besser können junge Menschen ihre Potenziale entfalten. Die Plattform soll ein Ort der Inspiration und Kooperation sein”, schließt Schulyok ab.