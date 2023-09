Die letzte gedruckte Ausgabe des "Oberösterreichischen Volksblatts" erscheint am 30. Dezember. Zukünftig gibt es digitale Formate und ein Magazin, die Redaktion wird verkleinert

Linz – Das "Oberösterreichische Volksblatt" stellt seine Printausgabe ein, die letzte gedruckte Ausgabe soll am 30. Dezember 2023 erscheinen, gegründet wurde das Blatt, das sich im Besitz der oberösterreichischen ÖVP befindet, im Jahr 1869. Als Gründe werden das sich verändernde Marktumfeld, "ein verschärfter Wettbewerb, eine veränderte Leserschaft und natürlich gestiegene Kosten insbesondere bei Produktion und Vertrieb" genannt. "Das sich stetig verändernde Medienumfeld ist eine Realität, die uns alle betrifft. Im 'Oberösterreichischen Volksblatt' erkennen wir diese Veränderungen als Chancen zur Weiterentwicklung", sagt Wolfgang Eder, Geschäftsführer der Oberösterreichische Media Data Vertriebs- und Verlags GmbH, in einer Aussendung. Ab Jänner 2024 soll "der Fokus auf digitale Formate sowie ein fast monatlich erscheinendes Magazin gelegt" werden, heißt es.

Ab 2024 gibt es das "Oberösterreichische Volksblatt" nur noch digital. Foto: Screenshot

Auch in Zukunft sollen "die inhaltlichen Schwerpunkte auf politischen, wirtschaftlichen, sportlichen, kulturellen und sozialen Themen liegen". Die Neuausrichtung erfordere "eine Anpassung der redaktionellen Arbeit, inklusive einer Verkleinerung des Teams in allen Abteilungen". Mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werde nach individuellen Lösungen gesucht. Derzeit sind 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Blatt tätig, laut "Oberösterreichischen Nachrichten" sollen rund 30 von ihnen ihren Job verlieren.

Verlagsleiter ist seit 2017 Wolfgang Eder, er war zuvor in der Raiffeisenlandesbank OÖ, der Wirtschaftskammer OÖ und als Büroleiter in der oberösterreichischen Volkspartei tätig. Laut den - vom Verlag veröffentlichten - Mediadaten erreiche das "Oberösterreichische Volksblatt" täglich 60.000 Leserinnen und Leser, der Abo-Anteil (an der Gesamtauflage) liegt laut diesen Daten bei 70 Prozent. (red, 25.9.2023)