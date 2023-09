Der Roboter soll zum Helfer für Alltägliches werden, wenn es nach Musk geht. Ein Veröffentlichungsdatum für den Mainstream-Kunden scheint aber noch in weiter Ferne. Gear Musk

Ein neues Video zu Teslas Vorzeigeroboter Optimus macht im Netz seine Runden. Darin sieht man das schwarz-silberfarbene Tech-Projekt von Elon Musk, wie es seine eigenen Arme und Hände erkennt, um diese dann für etwaige Tätigkeiten zu nutzen. Auch als Yoga-Trainer könnte Optimus bereits verkauft werden.

Lass mich bauen

In dem knapp über eine Minute dauernden Video sieht man, wie der humanoide Roboter seine Arme und Hände kalibriert, wie man das als Mensch beispielsweise von diversen VR-Anwendungen kennt. Danach beginnt Optimus Farben zuzuordnen. Blaue Bausteine legt er akribisch in eine blaue Schüssel, grüne Bausteine in eine grüne Schüssel. Auch kleine Störmanöver eines Mitarbeiters, der die Steine verschiebt und anders anordnet, unterbrechen den Arbeitsprozess des Roboters nur kurz. Wie genau es Optimus nimmt, sieht man, als er einen umgefallenen Stein wieder aufrichtet.

Im letzten Drittel des Videos sieht man Optimus stretchen und diverse Arm- und Beinbewegungen vollführen. Auch auf einem Bein stehen scheint mittlerweile kein Problem mehr zu sein. Als Yoga-Lehrer könnte Optimus offenbar demnächst schon veröffentlicht werden.

Tesla Optimus can now sort objects autonomously, trained fully end-to-end #tesla #teslaOptimus

Tesla Optimus can now sort objects autonomously, trained fully end-to-end #tesla #teslaOptimus Gear Musk

Fortschritt

Möglich ist das alles dank eines neuronalen Netzes, wie Musk in früheren Präsentationen erklärte. Das Training mit diesen ist eine Parallele zu Teslas Full Self-Driving, das sich in den E-Autos der Firma findet. Musk selbst kommentiert das Video auf X (ehemals Twitter) mit dem Wort "Fortschritt". Vor einem Jahr, bei der ersten großen Präsentation von Optimus, legte sich Musk bezüglich eines Produktionsstarts der Roboter fest. 2023 sollte die intelligente Hardware in die Massenfertigung gehen. Ob das wirklich geschieht, blieb allerdings bisher unbestätigt.

20.000 Dollar

Wenn es einmal so weit ist, soll jeder Interessierte seinen eigenen Optimus um rund 20.000 Dollar bestellen können. "Alltägliche Arbeiten" sollen dann von ihm erledigt werden, wie Tesla betont. Ein Helferlein, das Einkäufe tragen und vielleicht auch Autoreifen wird wechseln können. Musk sieht ein Potenzial von bis zu 20 Milliarden Einheiten. Bisher sei Optimus "extrem unterschätzt", wie er ebenfalls auf X wissen ließ.

Eine interessante Zukunft, von der wir uns vielleicht schon bald selbst überzeugen können. Bis dahin sollten die Inhalte der Videos von Optimus allerdings noch ein wenig beeindruckender werden. Die aus dem Yoga bekannte Baum-Pose ist zwar schon eindrucksvoll, aber für 20.000 Dollar erwartet man dann doch ein wenig mehr. (red, 25.9.2023)