Seit einigen Tagen ist die neue iPhone-Generation in den Händen der ersten Käuferinnen und Käufer. Das führt dazu, dass nun die unvermeidlichen Berichte über kleinere und größere Defizite mit der neuen Hardwaregenerationen folgen, und dabei dürfte heuer vor allem das größte und teuerste Modell einiges an Kritik abbekommen.

Die strukturelle Integrität

Beim iPhone 15 und iPhone 15 Pro Max ist der Rahmen nun teilweise in Titan gehalten. Das ist nicht nur teuer, sondern an sich auch erfreulich: So wird das Gerät nicht nur leichter, es bleibt trotzdem äußerst belastungsfähig. Das zeigt prinzipiell auch der unvermeidliche Belastungstest auf dem Youtube-Kanal JerryRigEverything, der aber auch einen entscheidenden Schwachpunkt offenbart.

Be gentle with Apples new Titanium iPhone 15 Pro Max ... Yikes!

JerryRigEverything

In einem Video ist zu sehen, wie die rückseitige Glasabdeckung des iPhone 15 Pro Max bereits bei einem relativ moderaten Biegeversuch zersplittert. Ein Umstand, der beim Youtuber für Verwunderung sorgt, kommt so etwas bei modernen Smartphones doch kaum mehr vor – und bei iPhones sonst gar nicht, wie er betont.

Austausch

Die gute Nachricht: Der Bildschirm und der Rahmen bestehen den Test unbeschadet. Trotzdem sollten Besitzerinnen und Besitzer des iPhone 15 Pro Max gut auf die Rückseite ihres Geräts aufpassen. Zumindest hat Apple bei dieser Hardwaregeneration den Tausch des rückseitigen Glases vereinfacht.

Beim iPhone 15 Pro zeigt sich dieser Effekt übrigens nicht. Ganz überraschend ist das aber ebenfalls nicht, immerhin ist das Gerät deutlich kleiner, womit auch das Glas weniger leicht bricht.

Hitze beim Laden

Unterdessen machen aber noch andere unerfreuliche Berichte zum iPhone 15 Pro Max die Runde. Soll es doch zum Teil beim Laden sehr heiß werden. Von rund 41 Grad Celsius spricht etwa die "Wall Street Journal"-Autorin Joanna Stern in ihrem Test.

Der unter anderem für 9to5Google schreibende Max Weinbach wiederum beschreibt die Situation so, dass er während eines Ladevorgangs nicht einmal mit anderen chatten konnte, weil der Rahmen des iPhones dermaßen heiß wird, dass es extrem unangenehm zu halten sei. So etwas hat der für seinen häufigen Gerätewechsel bekannte Weinbach laut eigenen Aussagen bei keinem aktuellen Smartphone erlebt.

Testlauf

Dass die Kühlung des iPhone 15 Pro Max nicht optimal sein dürfte, zeigt auch ein anderer Umstand: Im Belastungs-Benchmark von 3DMark Wildlife Extreme bricht die Grafikleistung bereits im zweiten Durchlauf massiv ein. Und das, obwohl die von Apple in seiner Präsentation stark herausgestrichene GPU in besagtem Test ohnehin leicht unter dem Niveau aktueller Android-Geräte mit Snapdragon 8 Gen 2 SoC – darunter etwa Samsungs S23-Reihe – liegt.

Gleichzeitig wirft das auch wieder Fragen zu Apples neuestem Topchip, dem A17 Pro auf. Denn eigentlich sollte dieser dank eines neuen Fertigungsprozesses von TSMC erheblich effizienter als seine Vorgänger sein – so war es zumindest erwartet worden. Bereits in den vergangenen Tagen waren aber Zweifel daran laut geworden, von Problemen bei TSMC, den neuen Prozess in den Griff zu bekommen, war die Rede. Diese sollen wiederum in deutlich geringeren Vorteilen resultieren, als erwartet wurde. (red, 25.9.2023)