Das erfolgreiche ORF-Format "9 Plätze - 9 Schätze" feiert heuer 10-Jahres-Jubiläum. In dieser Woche werden die insgesamt 27 diesjährigen Kandidaten in "Bundesland heute", in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at präsentiert. Am Donnerstag startet die Abstimmung, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland im Finale am 26. Oktober vertreten sein wird. Im Vorjahr machte das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark das österreichweite Rennen.

Das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark hat vergangenes Jahr das Finale der Sendung "9 Plätze – 9 Schätze" auf ORF 2 für sich entschieden. ORF, Regina Schoettl

Als potenzielle "Schätze" treten heuer u.a. die Burgen Forchtenstein (Burgenland) und Landskron (Kärnten), das Blinklingmoos bei Strobl am Wolfgangsee (Salzburg) und das Heidenreichsteiner Moor (Niederösterreich), die Altstadt von Steyr (Oberösterreich), die Wiener Donauinsel und der Alte Rhein in Vorarlberg, das Lipizzaner-Gestüt Piber (Steiermark) und der Wildpark Aurach (Tirol) an. Vom 28. September bis zum 2. Oktober kann dann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, wie das jeweilige Bundesland in "9 Plätze - 9 Schätze" vertreten ist. Am 4. Oktober werden die jeweiligen Landessieger vorgestellt. (APA, 25.9.2023)