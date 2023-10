In der Comedy-Serie "Last Exit Schinkenstraße" versuchen Heinz Strunk und Marc Hosemann am Ballermann in Mallorca einen Neustart. Zu sehen auf Amazon Prime

Geld verdienen mit Schlagermusik: Darüber hat der Hamburger Autor, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk – auf Basis eigener Erfahrungen – schon in seinem 2004 erschienenen, wunderbar traurig-komischen Debütroman "Fleisch ist mein Gemüse – Eine Landjugend mit Musik" erzählt. Um zwei Kommerzmusiker dreht sich nun auch die sechsteilige Serie "Last Exit Schinkenstraße", zu sehen ab Freitag auf Amazon Prime: Weil der von Strunk verkörperte Peter Voss und sein von Marc Hosemann gespielter Kumpel Torben Bruhn aus ihrer Kapelle fliegen, versuchen die beiden am Ballermann in Mallorca neu durchzustarten.

Strunk hat zu der Serie nicht nur das Drehbuch, sondern auch die Songs beigesteuert. Im Interview erzählt Strunk, geboren 1962 als Mathias Halfpape in Niedersachsen, über seinen Ballermann-Zugang, Jazz, Loriot als Vorbild, "tragic reliefs" und seinen realistisch-empathischen Blick auf Menschen, die es mit sich und der Welt nicht leicht haben.

Startet als "Pierre Panade" auf Mallorca durch: Heinz Strunk in "Last Exit Schinkenstraße". Foto: Amazon Prime Video / Pep Bonet, Juan Monserrat

STANDARD: Stimmt es, dass Sie schon Ihren als Spielfilm adaptieren Roman "Jürgen" gerne als Serie verfilmen wollten?

Strunk: Das wissen, glaube ich, die wenigsten, dass ich mich sehr darum bemüht habe, das seriell fortzuführen. Das hat leider nicht geklappt. Aber mit "Last Exit Schinkenstraße" war von vornherein klar, dass das eine Serie sein würde. Die meisten Mechaniken sind ja beim Film und bei Serien ähnlich. Bei Serien muss man für ein paar mehr Turbulenzen und Wendepunkte sorgen als üblicherweise im Film. Tatsächlich ist es nicht so, dass ich das immer schon einmal machen wollte, sondern mein ganzes Leben besteht aus "Learning by Doing". Und ich bin immer wieder ins kalte Wasser gesprungen mit allem, auch auf die Gefahr hin, dass es gar nicht klappt.

STANDARD: Seit Ihrem Debütroman "Fleisch ist mein Gemüse" ist bekannt, dass Sie Erfahrungen mit Schlagermusik und Showbands in der deutschen Provinz haben. In der Serie geht es jetzt um Mallorca. Was sind die Unterschiede?

Strunk: Man könnte sagen, dass der Ballermann der verlängerte Arm der deutschen Provinz ist. Das ähnelt sich in den Mechaniken, auch in den psychologischen, sehr. Es ist einfach alles nur mal zehn. Ich war vorher noch nie am Ballermann oder in Mallorca. Alle meine Informationen habe ich aus den üblichen TV- oder Boulevard-Zusammenhängen. Das hat sich nur unwesentlich von dem unterschieden, was ich vor Ort wiedergefunden habe. Ich glaube nicht, dass es notwendig gewesen wäre, vor Ort zu recherchieren. Man weiß ja, wie das ist, wenn abends junge Leute mit viel Alkohol feiern gehen.

STANDARD: Die Serie fokussiert sehr stark auf die Freundschaft zwischen den beiden Musikern Peter Voss und Torben Bruhn und hält sich gar nicht lange mit den Feiernden auf.

Strunk: Die Serie lässt sich durchaus als Buddy-Komödie einordnen. Marc Hosemann, der Torben spielt, hat immer gesagt: Jack Lemmon und Walter Matthau für Arme. Der Ballermann ist nur der Transporteur dessen, was da noch erzählt wird, nämlich die Geschichte von diesen zwei bedauernswerten, schon etwas in die Jahre gekommenen Männern, die einen sehr schweren Stand im Leben haben. Das ist für mich fast noch wesentlicher als diese Ballermann-Geschichte, und da hätte man auch ein anderes Vehikel finden können. Ähnlich wie in "Jürgen" geht es um zwei Männer, die als "need company" durch dick und dünn gehen. Im Fall von "Last Exit Schinkenstraße" hat das noch eine andere Dramatik, weil ihre ganze Existenz auf dem Spiel steht: Weil sie in ganz Deutschland keine Band mehr finden, bei der sie mit ihrem nicht besonders guten Getröte jemals unterkommen werden, setzen sie alles auf eine Karte. Für den komischen Aspekt der Serie, die ja auch als Comedy verkauft wird, eignet sich der Ballermann-Zusammenhang natürlich sehr gut, mit Songs, die unfreiwillig komisch sind.

Fliegen in Hamburg aus ihrer Band (von links): Marc Hosemann und Heinz Strunk. Foto: Amazon Prime Video

STANDARD: Ihr Song "Breit in 100 Sekunden", der in der Serie vorkommt, wurde bereits im Vorjahr veröffentlicht. Haben Sie schon früher Ballermann-Parodien geschrieben?

Strunk: Immer mal wieder. Speziell die Songs "Alarmstufe Rahmstufe" und "Schäferstündchen" sind schon 20 oder 15 Jahre alt.

STANDARD: In der Serie wirkt mit Mickie Krause einer der Stars der Mallorca-Szene mit. War es schwer, ihn zu überreden?

Strunk: Nein. Er hatte seine Bedenken, ob ihm das seine Fans möglicherweise verübeln, wenn er in der Serie Songs von anderen klaut. Aber ich glaube, man muss schon sehr doof sein, wenn man nicht checkt, dass das eine fiktionale Geschichte ist. Ansonsten hat er sehr gut, professionell und freundlich mitgemacht. Ich glaube, er hat sich auch darüber gefreut, dass er einmal in anderen Zusammenhängen als den gewohnten auftaucht.

STANDARD: Im Zusammenhang mit Mallorca-Schlagern wie "Layla" von DJ Robin & Schürze gab es Sexismusdebatten.

Strunk: Die Sexismusdebatte im Zusammenhang mit diesem wirklich harmlosen Schlagersong "Layla" fand ich etwas überflüssig. Da hat es in der Vergangenheit ganz andere Kaliber gegeben, auch von Mickie Krause, "Zehn nackte Friseusen" etwa. Da gab es schon deutlich mehr Anlass dazu, sich darüber aufzuregen. Die Verschweinigelung dieser Songs ist ein Motiv, das ich dankbar aufgenommen und selber verbraten habe. Diese Songs sind ja alle unerträglich von den Texten her.

STANDARD: Als Schlagermusiker sind Peter und Torben in einem Feld der Livemusik unterwegs, in dem noch Geld verdient werden kann, während im Jazz sogar die Oberliga eine prekäre Angelegenheit ist.

Strunk: Allerdings. Ich habe mich selbst vier, fünf Jahre ernsthaft mit Jazz auseinandergesetzt und kann nur sagen, dass ich die größte Hochachtung habe vor Musikern, die sich dem Jazz verschrieben haben, von vornherein in Kauf nehmend, dass man da nie irgendwie auf einen grünen Zweig kommt. Das ist mit weitem Abstand das komplizierteste Metier, das es im Musikalischen gibt. Ich hatte die Ehre eines Unterrichts beim wirklich herausragenden Saxofonisten Peter Weniger, das ist viele Jahre her. Peter ist für mich ein Genie, aber wer kennt Peter Weniger?

STANDARD: Ihr Werk ist von Empathie geprägt, das merkt man auch in der Serie.

Strunk: Gelegentlich wird mir ja vorgeworfen, ein Misanthrop, ein Menschenhasser zu sein. Ein vollkommen bescheuerter Vorwurf, finde ich, aber man kann da gar nichts dagegen machen. Natürlich ist es schon Voraussetzung, dass man Mitgefühl mit seinen Figuren hat. Das war auch beim Roman "Der goldene Handschuh" und dem Serienmörder Fritz Honka so – oder hat sich so ergeben, auch wenn es gar nicht unbedingt meine Absicht war. Man sollte alle seine Figuren nicht verraten, sich nicht über sie stellen, sie nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Und das gilt für Literatur und für Film gleichermaßen, finde ich. Deswegen war es mir auch wichtig, die Rolle des Peter Voss selber zu spielen, weil ich wollte, dass sie verloren, gebrochen und traurig daherkommt. Die Zuschauer sollen über dem Gagfeuerwerk, das sonst in der Serie abgefahren wird, auch Empathie empfinden.

STANDARD: Man hat auch Mitgefühl mit Bjarne Mädel, der in einer Trennungsszene völlig überfordert wirkt. Das ist lustig und traurig zugleich.

Strunk: Diese Szene ist ein großes Wagnis gewesen. Ich bin sehr froh, dass da Amazon Prime Video mitgezogen hat. Es gibt den Begriff des "comic relief", das heißt, dass in einem Drama so etwas wie ein komischer Einschub kommt, bei dem man Luft holen kann. Und da haben wir das Gegenteil probiert, nämlich einen "tragic relief".

Tauchen in die Ballermann-Szene von Mallorca ein: Heinz Strunk und Marc Hosemann. Foto: Amazon Prime Video / Pep Bonet, Juan Monserrat

STANDARD: Ihre Figur Peter Voss sagt am Strand: "Stark ist, wer mehr Träume hat, als die Realität zerstören kann." Ist das ein Credo?

Strunk: Nein, das ist einer von den vielen Sprüchen, die aus dem Segment Motivationstraining, Coaching und Lebensmotivierung kommen. Das ist seit vielen Jahren mein Steckenpferd, mich dieser Dämlichkeiten zu bedienen.

STANDARD: Obwohl es um Ballermann geht, kommen keine Karikaturen vor. Der Blick auf die Szene ist relativ nüchtern.

Strunk: Das ist eigentlich immer mein Bemühen, einen so weit es irgendwie geht realistischen Blick auf die Menschen zu werfen. Ich wollte unter allen Umständen vermeiden, dass es irgend so ein Comedy-Kram wird. In Deutschland war das letzte große Vorbild, auf das man sich einigen konnte, Loriot. Der hatte auch eine ganz überschaubare Mechanik in all seinen Filmen und Sketchen, nämlich dass ein linkischer, irgendwie verlorener und existenziell verunsicherter Mann in Situationen gerät, die ihn überfordern. Loriot hat das so virtuos gemacht, dass man nicht sagen würde, das ist ja immer nur ein Schema. Ich glaube, sein Erfolg war, dass das ganz stark emotionalisiert hat. Man hat dem Typen die Daumen gedrückt, dass trotz seines schwierigen Schicksals am Ende alles gut wird. Und das wünscht man ja Peter und Torben irgendwie auch.

STANDARD: Die Serie endet auf einem Durakkord, die Gerechtigkeit siegt, und die beiden schmieden große Pläne.

Strunk: Dass das alles nicht klappt und die mit eingezogenem Schwanz nach Hamburg ziehen, das hätte ich irgendwie unangemessen gefunden. Und natürlich ist der Ausblick am Ende "next step America". So würde das auch weitergehen, wenn es eine zweite Staffel geben sollte. (Karl Gedlicka, 6.10.2023)