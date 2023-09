Vösendorf/Wien – Sind Österreichs Gemeinden für ein großflächiges Blackout im Land gewappnet? Geht es nach der österreichischen Sicherheitsfachakademie, kann das bislang nur die Gemeinde Vösendorf am Rande von Wien von sich behaupten.

Der 8.000-Einwohner-Ort hat als Österreichs erste Kommune ein sogenanntes "Blackout-Zertifikat" verliehen bekommen. Das Zertifikat soll bezeugen, dass eine Gemeinde in den Bereichen der kritischen Infrastruktur gut vorbereitet ist. Die Sicherheitsfachakademie mit Sitz in Wien vergibt diese Zertifikate an Unternehmen und Betriebe, die zur Vorsorge für einen langanhaltenden Stromausfall Maßnahmen ergreifen. Dahinter steckt ein Expertengremium rund um den Geschäftsführer Rudolf Novotny, der die Bundesregierung bereits zum Thema Blackout beriet, wie er dem STANDARD erzählt. Dass dieses Zertifikat eine Gemeinde erhält, ist neu. Doch warum gerade Vösendorf? Und wie gut sind andere Gemeinden in Österreich vorbereitet?

Bei einem Blackout gibt es über einen längeren Zeitraum keinen Strom. AFP/NELSON ALMEIDA

Ohne Strom gibt es kein Internet sowie kein Handynetz, und Einsatzorganisationen würden lange brauchen, um helfen zu können. Deshalb sind sich Fachleute einig: Im Ernstfall sind die Gemeinden bei einem Blackout der zentrale Ansprechpartner für die Bevölkerung. Das betont neben der Bundesregierung auch der Gemeindebund. Beide haben erst vergangenes Jahr in enger Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten Pläne für den Ernstfall ausgearbeitet.

Vernetzung wichtig

Wichtig sei laut Novotny die medizinische Versorgung, die Wasserversorgung, Infostellen für die Bevölkerung und vor allem die Vernetzung zwischen Gemeinden und Einsatzorganisationen. Hierbei gebe es noch viel Verbesserungsbedarf, betont Novotny im Gespräch mit dem STANDARD: "Viele Gemeinden wissen nicht, welche Maßnahmen sie treffen sollen. Am wichtigsten ist die Vernetzung zwischen Kommune und Einsatzorganisationen." Diese würde im Notfall aber vielerorts Probleme bereiten.

Das war auch in Vösendorf der Fall. Dort trat die Gemeinde an die Sicherheitsfachakademie heran, um sich besser vorzubereiten, betont Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP): "Wir sind durch Zufall daraufgekommen, dass es ein Zertifikat gibt. Das Thema beschäftigt uns schon länger." Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Gemeinde schon Maßnahmen für ein mögliches Blackout, wie etwa Notstromaggregate und eine Sicherung der Wasserversorgung, getroffen. Es fehlte aber noch "der Feinschliff".

So wurde im Zuge der Ausarbeitung gemeinsam mit dem Expertengremium ein Einsatzplan für den Ort erstellt. Spezielle Aufgaben wurden an Gemeindemitarbeiterinnen und -mitarbeiter verteilt, Infopoints im Ortsgebiet und Räumlichkeiten für die Bevölkerung festgelegt sowie die Kommunikation der Gemeinde mit Einsatzorganisationen genau geplant. Vösendorf ist nun "blackoutfit", die Kriterien des Expertengremiums wurden erfüllt.

Zusammenarbeit mit Zivilschutzverbänden

Etliche andere Gemeinden seien laut Novotny bereits daran interessiert, ebenfalls dieses Zertifikat zu erlangen. Geplant sei auch eine Kooperation zwischen der Sicherheitsfachakademie und den Zivilschutzverbänden im Land, nähere Details wollte Novotny aber noch nicht bekanntgeben.

Viele Gemeinden in Österreich beschäftigen sich bereits mit der Ausarbeitung eines Plans für den Fall eines Blackouts. Eine genaue Handlungsanleitung für Kommunen gibt es in der Steiermark, dort stellt der Zivilschutzverband einen Leitfaden zur Verfügung. In anderen Bundesländern gibt es eine solche Arbeitsmappe von den Zivilschutzverbänden für Gemeinden noch nicht.

Der Gemeindebund appelliert schon seit längerem an Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Vorsorge für ein Blackout zu treffen. Schließlich muss auch jeder Privathaushalt selbst Maßnahmen ergreifen, da sind sich Fachleute einig. Dazu zählen unter anderem die Lagerung von genügend haltbaren Lebensmitteln und Wasser. (Max Stepan, 25.9.2023)