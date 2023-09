19.40 REPORTAGE

Re: Der Acker wird zur Goldgrube – Reiche Ernte auf minimaler Fläche Auf 1.500 Quadratmetern erwirtschaften Sara Knapp und Orfeas Fischer einen jährlichen Gewinn von 90.000 Euro. Und kultivieren dabei einen weltweiten Trend: Microfarming. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Russland: Der Wahrheit verpflichtet Wer die Wahrheit in Russland ausspricht, riskiert nicht selten das Gefängnis. Die Journalisten der Zeitung Nowaja Gaseta, eines der wenigen unabhängigen Medien in Russland, gehen dieses Risiko aus Überzeugung ein. Der Film dokumentiert die Arbeit des mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Chefredakteurs Dmitri Muratow und seines Teams. Um Juristen, die der Justizwillkür Putins die Stirn bieten, geht es anschließend in der Doku Die Standhaften – Russische Anwälte vor Gericht. Bis 21.40, Arte

20.15 THRILLER

Zodiac – Die Spur des Killers (USA 2007, David Fincher) Die Geschichte der Suche nach einem Serienmörder im San Francisco der 1960er-Jahre erzählt David Finchers melancholischer Ensemblefilm aus der Perspektive der im Dunkeln tappenden Ermittler. Jake Gyllenhaal verkörpert einen schüchternen Karikaturisten, für den der Fall zur Obsession wird. Bis 23.30, Tele 5

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind heute die Finanzausgleichsverhandlungen und der Kampf gegen Bodenversiegelung. Gast im Studio ist Kurt Weinberger von der der Hagelversicherung. Bis 22.00, ORF 2

22.00 SCIENCE-FICTION

District 9 (USA/NZ/CDN/SA 2009, Neill Blomkamp) Im eingezäunten District 9 sind jene Außerirdischen angesiedelt, die zwei Jahrzehnte zuvor halb verhungert mit ihrem Raumschiff in Johannesburg gestrandet sind. Neill Blomkamps vielschichtiger Science-Fiction-Film taugt längst nicht nur als Parabel auf die Apartheid in Südafrika. Bis 0.00, Nitro

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer Die Doku Alles in Ordnung beleuchtet die Rolle, die der Ordnung in Religionen, Musik, Medizin und Wissenschaft zukommt. Ab 23.10 folgt in Neapel – Stadt des Heiligen Blutes. Die süditalienische Me­tropole ist jene Stadt mit der höchsten Anzahl von "Blutwundern" bei Heiligenfiguren. Die Phänomene werden bei großen Prozessionen gefeiert. Bis 0.05, ORF 2

22.55 TALK

Willkommen Österreich Schriftsteller Wolf Haas und ORF-Korrespondent Josef Dollinger sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.55, ORF 1

Wohnt im Haus seiner Mutter und wartet auf Motelgäste: Anthony Perkins als Norman Bates in Alfred Hitchcocks „Psycho”, HR, 0.10 Uhr. Foto: HR, Degeto

0.10 HITCHCOCK

Psycho (USA 1960, Alfred Hitchcock) Trügerische Fährten, Janet Leigh als junge Frau, die im falschen Motel absteigt, und Anthony Perkins als dessen seltsamer Geschäftsführer. Plus eine berühmt-berüchtigte Duschszene mit den Sounds von Bernard Herrmann. Hitchcocks Horror-Meisterstück lehrt auch heute noch das Fürchten. Bis 1.55, HR