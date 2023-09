Geballte Fäuste in der "ZiB 2", "Im Zentrum" zum fehlenden Klimaschutzgesetz, ORF-Format "9 Plätze - 9 Schätze", neue Staffel "Walking on Sunshine"

Medienkrise: ÖVP stellt Österreichs letzte Parteitageszeitung ein Die letzte gedruckte Ausgabe des "Oberösterreichischen Volksblatts" erscheint am 30. Dezember. Zukünftig gibt es digitale Formate und ein Magazin, die Redaktion wird stark verkleinert

Ab 2024 gibt es das "Oberösterreichische Volksblatt" nur noch digital. APA/HELMUT FOHRINGER

"Willkür": Kritik an ORF-Verbot von Nebenjobs der Beschäftigten Die IG Autorinnen Autoren kritisiert Moderationsverbote. Sie würden dem Literaturbetrieb schaden. Der ORF verweist auf "gesetzliche Verpflichtung" zur Unabhängigkeit

Geballte Fäuste in der "ZiB 2": Metallergewerkschafter gibt sich kampfbereit Reinhold Binder bringt bei Marie-Claire Zimmermann den Bissen Brot ins Spiel, den die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt bräuchten

"Im Zentrum" zum fehlenden Klimaschutzgesetz: "Wir müssen vom Wissen ins Handeln kommen" Seit fast 1.000 Tagen fehlt in Österreich ein Klimaschutzgesetz. Wer bremst dabei, und brauchen wir es überhaupt, fragte Claudia Reiterer in ORF 2

Abstimmung: ORF-Format "9 Plätze - 9 Schätze" startet Jubiläumsauswahl Insgesamt 27 diesjährigen Kandidaten werden "Bundesland heute", in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at präsentiert

Einzelgespräch samt Bar: Relaunch für ORF 3-Literatursendung "erLesen" Am Dienstag sind Martin Suter, Tom Hillenbrand und Kathrin Röggla zu Gast bei Heinz Sichrovsky

Neue Staffel "Walking on Sunshine": Hochs und Tiefs am Küniglberg Ab Montag wird in ORF 1 wieder jeweils montags in Doppelfolgen offen und auch hinter manchem Rücken gestritten und intrigiert

Streik: US-Drehbuchautoren und Studios kommen zu "vorläufiger Einigung" Bis diese finalisiert ist, hält der Streik der Hollywood-Schreiber und -Schreiberinnen an. Die Schauspielgewerkschaft protestiert ebenfalls weiterhin

Senderkette: ProSiebenSat.1 will intensiver mit Berlusconi-Sendern kooperieren Vorstandschef öffnet sich für Großaktionär MFE - Habets: "Sinnvolle Kooperation" auch bei Inhalten - Italiener kontrollieren 29,7 Prozent der Stimmrechte

