Die Londoner Polizeibehörde hat eigenen Angaben nach auch Beschwerden zu angeblichen Sexualdelikten des Comedians anderswo in Großbritannien erhalten

London – Die britische Polizei hat gegen Schauspieler und Comedian Russell Brand eine Untersuchung zu einer Reihe von Vorwürfen zu länger zurückliegenden Sexualdelikten eingeleitet. Zuvor haben vier Frauen Brand einer Reihe von sexuellen Übergriffen beschuldigt.

Anfang dieses Monats berichteten die Zeitung "Sunday Times" und die Channel 4 TV-Dokusendung "Dispatches", dass die Frauen den 48-jährigen Brand sexueller Vergehen, darunter auch einer Vergewaltigung, zwischen 2006 und 2013 beschuldigt hätten. Der britische Comedian wies die Vorwürfe zurück und erklärte auf seinen Social-Media-Kanälen, dass er niemals nicht einvernehmlichen Sex gehabt habe.

Vier Frauen haben gegenüber Chanel 4 und der "Sunday Times" Russell Brand einer Reihe von sexuellen Übergriffen beschuldigt. AP/James Manning

"Nach einer Untersuchung von Channel 4's Dispatches und The Sunday Times, hat die Met eine Reihe von Anschuldigungen von Sexualdelikten in London erhalten", sagte die Londoner Polizeibehörde (Met) in einer Erklärung. "Wir haben auch eine Reihe von Beschwerden zu Sexualdelikten erhalten, die anderswo im Land begangen wurden, und werden diese untersuchen." (Reuters, red, 25.9.2023)