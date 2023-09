Durch heftige Regenfälle ist in der Nacht auf Montag ein Fluss in Guatemala-Stadt über die Ufer getreten. AFP/JOHAN ORDONEZ

Guatemala-Stadt – Nach heftigen Regenfällen ist in der Nacht auf Montag ein Fluss in Guatemala-Stadt über die Ufer getreten. Dabei wurden mindestens sechs Menschen getötet und 13 weitere werden vermisst, wie die Behörden am Montag mitteilten. Sechs Häuser wurden weggeschwemmt, nachdem der Fluss Las Vacas in einem Gebiet etwa drei Kilometer südlich des Stadtzentrums über die Ufer getreten war, teilte Guatemalas nationale Katastrophenbehörde Conred mit.

"Wir haben bisher sechs Leichen gefunden, und wir werden wahrscheinlich noch mehr finden", sagte Sergio Cabanas, Einsatzleiter der städtischen Feuerwehr. "Unter den Leichen befinden sich ein Mädchen und fünf Erwachsene." Das getötete Mädchen war wahrscheinlich zwischen drei und fünf Jahre alt, sagte Kevin Escobar, Techniker des Conred, gegenüber Journalisten.

Vor den Regenfällen am Sonntagabend waren laut der Behörde in der diesjährigen Regenzeit in Guatemala mindestens 29 Menschen durch Überschwemmungen ums Leben gekommen. (APA, red, 25.9.2023)