Mit dem Xiaomi 13T und 13T Pro hat der chinesische Hersteller seine wohl wichtigsten Produkte für das Weihnachtsgeschäft vorgestellt. Die beiden Smartphones richten sich an jene, die gerne ein High-End-Handy hätten, aber die Preise der im Februar präsentierten Hauptreihe nicht stemmen wollen. Die begann mit einer Verkaufsempfehlung von 1.000 Euro für das Basismodell und 1.300 Euro für die Pro-Ausgabe..

Der De-facto-Preis im Handel ist mittlerweile deutlich gesunken, doch gerade das Xiaomi 13 Pro kostet immer noch 100 bis 200 Euro mehr als das nun präsentierte 13T Pro. Auf dem Papier muss man dafür ein paar Kompromisse schließen. Es gibt einen etwas schwächeren Chip, keine drahtlose Ladefunktion, dafür aber erneut verkabeltes Schnellladen mit bis zu 120 Watt. Und zumindest dem ersten Eindruck im Hands-on nach könnte das Handy für Aufrüstwillige einen Blick wert sein.

DER STANDARD/Pichler

Veganes Leder und Glas

Hierzulande kommt das 13T Pro in schwarzer Farbgebung mit verglaster Rückseite sowie der blauen Version mit veganem Leder auf den Markt. Beim Testgerät handelt es sich um letztere Variante, sie misst 162,2 x 75,7 x 8,6 Millimeter und wiegt 200 Gramm. Xiaomi bietet sie ab 4. Oktober in Österreich um 899 Euro mit 512 GB Onboardspeicher und 12 GB RAM an. Die Handys sind gemäß IP68 zertifiziert, sollten also zumindest eine Stunde bei bis zu 1,5 Meter Süßwassertiefe schadlos überstehen können.

Die Materialwahl führt dazu, dass diese gut in der Hand liegt und nicht rutscht. Wie es sich mit der haptischen und ästhetischen Langlebigkeit des Lederimitats verhält, bleibt abzuwarten. Das Wertigkeitsgefühl beim Anfassen ist Geschmackssache. Während der Autor dieser Zeilen nichts auszusetzen hat, ist Kollege Andreas Proschofsky (wie hier im Test des Xiaomi 13 Ultra nachzulesen) kein großer Fan.

DER STANDARD/Pichler

Aus ergonomischer Sicht lässt sich einhändige Nutzung klar ausschließen. Der Ein/Aus-Button ist mit dem Daumen – bzw. bei Linkshändern dem Zeigefinger – gut erreichbar. Die Lautstärkewippe verlangt aber etwas Fingerakrobatik, wenn man nicht gerade sehr große Hände besitzt.

Das 6,7-Zoll-Display gab beim Ausprobieren keinen Grund zur Beanstandung. Das HDR-taugliche AMOLED-Panel mit bis zu 144 Hz Bildwiederholrate liefert auf 2.712 x 1.220 Pixel ordentliche Farbdarstellung, starke Kontraste, und zumindest an einem mittelmäßig sonnigen Tag ist die Helligkeit (angegeben mit 1.200 nits und 2.600 nits maximaler Helligkeit) mehr als ausreichend, um gute Ablesbarkeit zu gewährleisten. Der Fingerabdruck arbeitete so weit flott und zuverlässig.

Flotter Ersteindruck

Benchmarks waren nur eingeschränkt möglich, da das Gerät das Laden der Testpakete für für 3DMark und GFXBench blockierte. Zwei funktionierende Leistungstest-Tools, Basemark und Geekbench, attestieren dem Dimensity-9200-Plus-Chip aus dem Hause Mediatek Werte auf dem Niveau des Snapdragon 8 Gen 1, des Vorjahres-Flaggschiffprozessors des Konkurrenten Qualcomm. Hier dürfte es noch Luft nach oben geben, öffentlich verfügbare Benchmark-Ergebnisse zeigen, dass der Abstand zum aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 kleiner sein sollte.

DER STANDARD/Pichler

Für alltägliche Anwendungen wie Browser, Messenger und Videoapps ist das aber auch so mehr als ausreichend. Im Probelauf reagierte das Handy stets flott und ohne sichtbare Ruckler auf alle Eingaben, und Apps starteten flott. Vorinstalliert ist MIUI 14, basierend auf Android 13. Xiaomi verspricht für das Gerät vier Android-Versions-Upgrades und Sicherheitspatches über fünf Jahre.

Verbesserte Kamera

Auch die nunmehr mit Leica-Logo ausgestattete Kamera – ein Triple aus Weitwinkel- und Telemodul mit 50 Megapixel sowie einem 12-MP-Ultraweitwinkel – macht bei den ersten Schnappschüssen eine gute Figur. Es gibt Anzeichen für leichte Probleme mit grellerem Gegenlicht, und die Nachschärfung seitens der Kamerasoftware wirkt sich auf manche Details im Hintergrund negativ aus.

Im Großen und Ganzen erscheinen die ersten Bilder aber ordentlich und als ein klarer Fortschritt gegenüber dem 12T, das trotz 200-MP-Sensor einiges zu wünschen übrig ließ. Das zeigt sich insbesondere beim Nachtmodus, der flott arbeitet und im ersten Anlauf ein starkes Resultat lieferte.

Die Selfie-Kamera zeigte sich bei ihrer Inbetriebnahme ebenfalls als kompetente Lösung. Jedenfalls unter guten Lichtbedingungen. Standardmäßig ist leichte Hautglättung aktiviert.

DER STANDARD/Pichler

In der ausführlichen Rezension folgen weitere Details. Neben den Qualitäten des Ultraweitsensors und der anderen Fotomodule unter verschiedenen Lichtbedingungen gibt es dann auch Eindrücke zu Akustik, Akkulaufzeit sowie eine Betrachtung der Android-Software des Geräts.

Der vorläufige Eindruck ist positiv. In seinem Preissegment gibt es aber einige Konkurrenz für das Xiaomi 13T. Es wird sich zeigen, ob es sich auch im Vergleich zu dieser bewähren kann. (gpi, 26.9.2023)

Testfotos

Weitwinkel, Tageslicht DER STANDARD/Pichler

Weitwinkel, Tageslicht DER STANDARD/Pichler

Frontkamera, Tageslicht (leichte Hautglättung aktiviert) DER STANDARD/Pichler

Weitwinkel, Tageslicht DER STANDARD/Pichler