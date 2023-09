Konflikt Tausende Menschen fliehen aus Bergkarabach

Nach dem Blitzsieg der aserbaidschanischen Armee in der Region Bergkarabach kommen weiter Flüchtlinge nach Armenien. Etwa 5.000 zwangsvertriebene Menschen seien bereits eingetroffen, so die armenische Regierung. Sie wirft Aserbaidschan vor, eine ethnische Säuberung in Bergkarabach zu planen