Die Zahl der digitalen Nomaden ist in den letzten Jahren explodiert und beläuft sich laut einer Studie aus dem Jahr 2022 weltweit auf rund 35 Millionen. Dabei handelt es sich oft um junge Berufstätige, Freiberufler oder Unternehmer, die alle paar Monate den Standort wechseln. Aber welche Länder und Städte bevorzugen sie, wenn sie bei der Arbeit flexibel sind und ihren Lebensstil frei gestalten können? Laut der erwähnten Studie sind Mexiko, Thailand und Indonesien derzeit die beliebtesten Reiseziele für digitale Nomaden. Das einzige europäische Land, das genannt wird, ist Portugal.

In Anbetracht der Tatsache, dass Europa im Allgemeinen sicher ist, zumindest im Vergleich zu den meisten Ländern der Welt, und über ein stabiles Hochgeschwindigkeits-Internet sowie Hunderte von aufregenden Orten verfügt, die man besuchen kann, scheint dies ein wenig unfair zu sein. Daher hat das Team von Super Casino Sites beschlossen, einen Blick auf europäische Städte zu werfen und die besten Reiseziele für digitale Nomaden auszuwählen.

Da die Lebenshaltungskosten einer der wichtigsten Faktoren bei der Wahl eines Ortes zum Leben und Arbeiten sind, hat man sich bei der Auswertung auf die lokalen Preise für Lebensmittel, Unterkunft, öffentliche Verkehrsmittel und Internet konzentriert. Neben Großstädten wie London und Paris wurden auch Reiseziele analysiert, die oft unterschätzt werden.

Das sind die Top Ten:

Krakau, Polen

Krakau in Polen ist laut einer Analyse die beste Stadt Europas für digitale Nomaden. IMAGO/NurPhoto

Die zweitgrößte Stadt Polens ist seit Jahrhunderten ein politisches, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum. Heute rühmt sie sich einer schönen Architektur, vieler Parks und Grünflächen sowie einer blühenden Start-up-Community. Die Stadt ist vom Flughafen aus leicht zu erreichen, ein ausgedehntes Netz von Bussen und Straßenbahnen verbindet Bezirke und Stadtteile miteinander. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind erschwinglich, aber das ist nicht der Grund für den ersten Platz auf dieser Liste: Krakau steht an zweiter Stelle, wenn es um günstiges Essen geht, an dritter Stelle in Hinsicht auf bezahlbare Unterkünfte und an fünfter Stelle, wenn es um Sicherheit und Internetkosten geht.

Riga, Lettland

Den Recherchen von Super Casino Sites zufolge ist die Hauptstadt und größte Stadt Lettlands die zweitbeste Stadt für digitale Nomaden in Europa. Mit 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Riga die größte Stadt im Baltikum. Es gibt nicht viel Sonne, und die Winter sind besonders kalt und schneereich, aber die niedrigen Lebenshaltungskosten in Kombination mit der lebendigen Kultur und dem aktiven Nachtleben können das leicht ausgleichen. Die Mieten sind vergleichsweise niedrig, Lebensmittel und Verkehrsmittel sind billiger, und es gibt in der und um die Stadt viel zu sehen und zu unternehmen.

Budapest, Ungarn

Rang 3 geht an Budapest. IMAGO/Attila Volgyi

Budapest ist die Hauptstadt und größte Stadt Ungarns, aber trotz ihrer Größe ist sie auch für Expats, die nur einen kurzen Aufenthalt planen, überschaubar. Budapest verfügt über ein bequemes und erschwingliches öffentliches Verkehrssystem, ein schönes und begehbares Stadtzentrum sowie unzählige Restaurants und Cafés, in denen man die traditionelle ungarische Küche genießen kann. Aufgrund der günstigen Internet- und Mobilfunktarife ist Budapest auch der perfekte Ort für digitale Nomaden. Darüber hinaus hat Ungarn 2022 eine Aufenthaltsgenehmigung für digitale Nomaden eingeführt, die es Bürgern aus Drittländern erlaubt, sich bis zu einem Jahr im Land aufzuhalten, solange sie für ein ausländisches Unternehmen arbeiten.

Prag, Tschechien

Eines der beliebtesten Reiseziele und eine der besten Städte für digitale Nomaden: Prag. IMAGO/Michal Krumphanzl

Prag, die Hauptstadt Tschechiens, blickt auf eine reiche Geschichte zurück und hat im Gegensatz zu den meisten Ländern West- und Mitteleuropas die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs weitgehend unbeschadet überstanden. Viele historische Stätten und schöne Architektur sind noch erhalten und einen Besuch wert, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass Prag eines der beliebtesten Reiseziele in Europa ist; im Jahr 2022 zählte die Stadt knapp über neun Millionen Besucherinnen und Besucher und war damit die viertmeistbesuchte Stadt Europas. Digitale Nomaden locken die relativ niedrigen Lebenshaltungskosten, die bequemen öffentlichen Verkehrsmittel und die gute Internetabdeckung.

Dubrovnik, Kroatien

Touristen-Hotspot und eine Empfehlung für remote arbeitende Menschen: Dubrovnik. IMAGO/Pixsell

Kroatien ist aus mehreren Gründen eines der besten Reiseziele für digitale Nomaden, die Europa erkunden wollen: erschwingliche Lebensmittel und Unterkünfte, eine große Expat-Gemeinschaft und viele schöne, aber preiswerte Urlaubsorte. Dubrovnik ist eine charmante Stadt an der Adriaküste, die für ihre mittelalterliche Architektur und ihre Altstadt bekannt ist. Sie ist ein beliebter Touristenort, zieht aber auch digitale Nomaden aus der ganzen Welt an. Im Jahr 2021 führte die kroatische Regierung ein spezielles Visum für Arbeitnehmer von außerhalb der Europäischen Union ein, das es digitalen Nomaden ermöglicht, bis zu einem Jahr vor Ort zu leben und zu arbeiten und gleichzeitig von der Einkommenssteuer befreit zu sein.

Tallinn, Estland

Beschaulich und ein guter Ort für "digital nomads": Tallinn. AP/Pavel Golovkin

Eine weitere oft unterschätzte Stadt für digitale Nomaden ist die estnische Hauptstadt Tallinn, in der rund 450.000 Menschen leben. Sie hat eine reiche Geschichte, die sich in der gut erhaltenen mittelalterlichen Altstadt widerspiegelt, ist aber auch eine moderne Stadt mit einem florierenden Technologiesektor. Außerdem gibt es in Tallinn praktisch überall kostenloses Wifi. Estland war eines der ersten Länder, das Remotearbeit zuließ und regelte, und im Jahr 2020 wurde auch ein Visum für digitale Nomaden eingeführt.

Valencia, Spanien

Moderne Architektur und das nahe Meer: Damit lockt unter anderem Valencia. APA/AFP/JOSE JORDAN

Im Laufe der Jahre hat sich Valencia zu einer bevorzugten Stadt für Expats entwickelt, vor allem weil sie im Vergleich zu den meisten westeuropäischen Städten günstiger ist, das Wetter warm ist und die Einheimischen eine hohe Lebensqualität genießen.

Lissabon, Portugal

Platz 8 geht an Lissabon. Getty Images/iStockphoto

Die portugiesische Hauptstadt ist ein wichtiges Finanz-, Kultur- und Wirtschaftszentrum, obwohl hier nur eine halbe Million Menschen leben. Das macht sie zu einem charmanten, zugänglichen Ort, der mit seinen günstigen und bequemen öffentlichen Verkehrsmitteln auch leicht zu erkunden ist. Seit 2022 bietet Portugal Visa für digitale Nomaden an.

Madrid, Spanien

Rang 9 für die spanische Hauptstadt Madrid REUTERS/GUILLERMO MARTINEZ

Madrid ist die Heimat einer großen Expat-Gemeinde und bietet digitalen Nomaden eine hohe Lebensqualität, vielfältige Arbeitsmöglichkeiten und eine reiche Kultur. Die Preise sind nicht so hoch wie in anderen europäischen Hauptstädten, die Stadt verfügt über eines der besten öffentlichen Verkehrssysteme der Welt, das Essen ist vielfältig. Das Wetter ist warm, und in der Stadt gibt es immer etwas zu sehen und zu tun.

Valletta, Malta

Die Skyline von Valletta Getty Images/iStockphoto

Valletta ist eine der kleinsten Hauptstädte Europas und hat nur etwa 6.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Vergleich zu den anderen Städten auf der Liste ist es trotz der vielen Touristen, die fast das ganze Jahr über durch die Straßen flanieren, ruhig und beschaulich. Die Sommer sind sonnig, während die Winter hier mild sind und eine angenehme Abwechslung zur Kälte in den meisten Teilen Europas bieten. Darüber hinaus ist Valletta berühmt für seine Barockarchitektur und bietet denjenigen, die mehr als nur ein schönes Zimmer und einen Sandstrand suchen, eine reiche Geschichte und Kultur. (red, 26.9.2023)