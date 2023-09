Wien – Michael Tillian tritt am 1. Dezember 2023 die Nachfolge von Christoph Niemöller als Geschäftsführer in der Mediaprint- und Krone-Gruppe an, darüber informierte die Mediaprint am Dienstag in einer Aussendung – DER STANDARD berichtete bereits über den möglichen Wechsel. Niemöller scheidet, wie berichtet, am 31. Dezember 2023 auf eigenen Wunsch aus, um eine neue Aufgabe zu übernehmen. Tillian wird von der deutschen Funke-Gruppe entsandt, sie ist mit 50 Prozent an der "Krone" und mit 49,44 Prozent am "Kurier" beteiligt.

Michael Tillian. Uwe Mann

Michael Tillian zeichnet künftig als Geschäftsführer für die Bereiche Finanz & Rechnungswesen, Controlling, Druck, Logistik, Einkauf und für das übergreifende Projektmanagement in der Unternehmensgruppe verantwortlich.

Tillian war zuletzt für die deutsche Medien-Union-Gruppe als Geschäftsführer bei der Freie-Presse-Mediengruppe tätig. Tillian gilt in der Medienbranche als sehr entschlossener Sanierer. Er war etwa schon Geschäftsführer bei der "Presse" und beim "Wirtschaftsblatt" und bei der damals noch großen Styria-Magazingruppe, bei der Gratiszeitungsholding RMA ("Bezirksblätter") von Styria und Moser Holding.

Die Mediaprint

Die Mediaprint ist Österreichs größter Zeitungskonzern. Derzeit stellt jede der drei Gesellschaftergruppen der Mediaprint-Eigentümer "Krone" und "Kurier" einen Geschäftsführer: die Familie Dichand als 50-Prozent-Eigentümerin der "Krone", Raiffeisen als Mehrheitseigentümerin des "Kurier" mit rund 50,56 Prozent der Anteile dort, die deutsche Funke-Mediengruppe mit 50 Prozent an der "Krone" und 49,44 Prozent am "Kurier". (red, 26.9.2023)