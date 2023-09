Armin Wolf saß Dienstag bei der Verhandlung des Verfassungsgerichtshofs über den Politeinfluss auf ORF-Gremien auf der burgenländischen Seite, gleich in der ersten Reihe hinter dem Vertreter des Prüfantrags. Der "ZiB 2"-Anchor hat mit einem Blogeintrag über die Verfassungswidrigkeit des ORF-Stiftungsrats das Verfahren vor dem Höchstgericht womöglich in Gang gebracht.

Fragen des Verfassungsgerichts und insbesondere des zuständigen Referenten Michael Holoubek könnten darauf hindeuten, dass das Höchstgericht zumindest einzelne Bestimmungen aufhebt. Verfassungsrichter Georg Lienbacher ließ Skepsis erkennen, wie vorab bekannte Abstimmungsergebnisse etwa bei der Bestellung von ORF-Generälen "mit der Entscheidungsfindung von unabhängigen Stiftungsrätinnen und -räten vereinbar" sind. Hintergrund: Stiftungsräte stimmen Entscheidungen vorab in Fraktionen, sogenannten Freundeskreisen, ab. Mit einer Entscheidung des Höchstgerichts am Dienstag war noch nicht zu rechnen.

"Im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers"

In der Verhandlung verteidigten die Leiter der Medienabteilung im Kanzleramt, Matthias Traimer und Vize Michael Kogler, detailreich und belegt mit Entscheidungen auch des Verfassungsgerichtshofs die Regelungen des ORF-Gesetzes über das Entscheidungsgremium Stiftungsrat und den Publikumsrat des ORF. "Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass das System jedenfalls verfassungsrechtlich zulässig ist und im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers liegt", sagte etwa Traimer vor dem Höchstgericht.

Grundfrage laut Traimer ist hier: Der Gesetzgeber müsse einen Rechtsrahmen schaffen, nach dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein meinungsvielfältiges, ausgewogenes Programm bietet, in dem die volle Breite der politischen Meinungen und Debatten umfasst ist.

ORF-Gremien vor dem Höchstgericht – mit großem medialem Interesse: Verfassungsrichter Christoph Grabenwarter (Präsident, rechts), Verena Madner (Vizepräsidentin), Michael Mayrhofer. Harald Fidler

Verlass auf Selbstkontrolle der Stiftungsräte

Florian Philapitsch, Autor und Vertreter des Normenkontrollantrags an den Verfassungsgerichtshof, verwies etwa vor dem Höchstgericht auf fehlende Möglichkeiten zur Kontrolle der Besetzung der ORF-Gremien – die Medienbehörde erklärte sich zuletzt etwa für Beschwerden bezüglich des Publikumsrats nicht zuständig. Fehlende Kontrolle stünde der verfassungsgesetzlich geforderten Unabhängigkeit entgegen, erklärte Philapitsch. Es fehlten zudem Mechanismen, um sicherzustellen, dass gesetzliche Kriterien für ORF-Räte eingehalten werden.

Zur Kontrolle fragte Verfassungsrichter Christoph Herbst nach. Denn die Regierungsvertreter argumentierten, dass der Stiftungsrat selbst dafür sorgen müsse, dass seine Mitglieder den gesetzlichen Kriterien für Unvereinbarkeiten entsprechen - also keine politischen Mandate oder Parteifunktionen haben, teils bis vier Jahre nach der Funktion. Diese Möglichkeit der Prüfung sei gesetzlich festgelegt, erklärte Kogler.

Keine "Feststellung der eigenen Unfähigkeit" vorgesehen

Diese eigene Kontrollmöglichkeit des Stiftungsrats beziehe sich aber nicht auf die Qualifikationen wie Erfahrung im Medienbereich. Kogler: "Die Feststellung der eigenen Unfähigkeit, darauf habe ich mich nicht in meinen Äußerungen bezogen." Für eine "sorgfältige Auswahl" habe die entsendende Institution zu achten, so Kogler. Stiftungsräte bestellen Bundesregierung, Landesregierungen, Parteien, Publikumsrat und ORF-Betriebsrat; die Mehrheit im Publikumsrat bestimmt der Bundeskanzler oder die Medienministerin aus Vorschlägen von Organisationen gesellschaftlicher Gruppen.

Wenn ein Mitglied einen Ausschlussgrund missachtet, könne der Stiftungsrat einen Beschluss fassen, der zum Verlust des Mandats führe.

"Klarer Widerspruch zur Unabhängigkeit"

Die gesetzliche Verpflichtung zu offenen Abstimmungen im Stiftungsrat steht für Philapitsch in "klarem Widerspruch zur nach Bundesverfassungsgesetz Rundfunk gebotenen Unabhängigkeit".

Für die Causa zuständiger Referent im Verfassungsgerichtshof ist Rundfunkexperte Michael Holoubek (Wirtschaftsuniversität Wien). Holoubek wollte von Philapitsch wissen, wie sich geheime Abstimmungen mit der – dem Aktienrecht vergleichbaren – Haftung der Räte vertragen. Die Pflicht zur öffentlichen Abstimmung wiege mit Blick auf die Unabhängigkeit schwerer, argumentierte Philapitsch.

Mehr Geld für ORF-Stiftungsräte

Die Regierungsvertreter prüfte Holoubek mit der Frage, warum die Mandate in Stiftungsrat und Publikumsrat ein Ehrenamt sind, wenn sie laut Regierung so hohen Anforderungen genügen müssten. Kogler räumte für die Bundesregierung ein, "dass hier eine funktionsadäquate Entlohnung im Vergleich mit Aktiengesellschaften stattfinden könnte".

Bisher erhalten die Mitglieder von Publikumsrat und Stiftungsrat nur Sitzungsgelder: Stiftungsräte bekommen für ihre Tätigkeit, Stand 2022, eine Art Aufwandspauschale von 50 Euro pro Monat. Pro Sitzung erhalten einfache Räte 100 Euro, der oder die Vorsitzende 200 Euro, der oder die Vize 150 Euro. Das Plenum tagt üblicherweise vier- bis fünfmal pro Jahr, dazu kommen Ausschüsse.

Indiz für "zu großen parteipolitischen Einfluss"

Mit den Fraktionen im Stiftungsrat, gemeinhin entlang Parteigrenzen organisiert und verschämt "Freundeskreise" genannt, beschäftigte Holoubek die Streitparteien ebenfalls: "Allein die Existenz der Freundeskreise ist ein Indiz dafür, dass der parteipolitische Einfluss viel zu groß ist", argumentierte Philapitsch.

Michael Kogler indes erklärte, dass die Organisation in Freundeskreise zwar nicht "gesetzgeberisches Konzept" sei. Solche Freundeskreise aber erleichterten "die Vorkoordinierung, gleichgültig in welcher Konstellation, etwa wie in Ausschüssen und Arbeitsgruppen". Aber, so Kogler: Das bedeutet "nicht wesensnotwendig", dass diese Organisation zu "politisch beeinflussten, von sachfremden Einflüssen geleiteten" Entscheidungen führt.

"Frage mich, wie das mit Unabhängigkeit vereinbar ist"

Verfassungsrichter Georg Lienbacher staunte in der Sitzung, dass das Stimmverhalten von Stiftungsräten etwa bei der Bestellung von ORF-Generaldirektorinnen und -direktoren schon im Vorhinein bekannt wird, etwa über Medienberichte. Lienbacher: "Frage mich, wie das mit einer Entscheidungsfindung von unabhängigen Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten vereinbar ist." Man müsse davon ausgehen, dass hier eine intensive Erörterung im Stiftungsrat stattfinden müsste, sagte Lienbacher – statt vorab schon das Stimmverhalten absehen zu können.

Philapitsch sieht hier einen "starken Indikator, dass die Unabhängigkeit hier stärker gefordert ist, als sie es sein sollte". Kogler und Traimer erklärten, sie hätten kein Pouvoir, das Verhalten von Stiftungsräten zu kommentieren. Es gebe aber "kein Indiz für eine Verfassungswidrigkeit des Gesetzes", sagte Traimer.

Die Verhandlung vor dem Höchstgericht endete Dienstag um 12.07 nach rund zwei Stunden Verhandlung. (fid, 26.9.2023)