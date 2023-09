Laptops, Convertibles, iPads und Zubehör noch bis Ende Oktober 2023. Apple

Wer neu ins Studium startet, benötigt meist teure Hardware. Um die Anschaffungskosten etwas zu verringern, bietet der Zentrale Informatikdienst der Universität Wien unter dem Namen "u:book" bis 23. Oktober wieder günstigere Preise für Bildungspersonal, Studierende, sowie Schülerinnen und Schüler. Um den Angebotsdschungel etwas zu lichten, hat sich der STANDARD für Sie durch die derzeitigen Angebote geklickt.

Einsteigergeräte für kleines Geld

Das Lenovo V15 G4 bietet sich als gutes Einsteigergerät an. Mit 529 Euro bekommen Studierende ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das auch die sparsamsten überzeugen wird. Der Speicherplatz mit 512 Gigabyte wird neben Vorlesungs-Audioaufnahmen auch PDFs von Kant und Nietsche beherbergen. Das Vivobook 17 um 699 Euro ist als besonders leichtgewichtiges Gerät mit 512 GB SSD und mattem 17-Zoll-Bildschirm ideal für die Ständig-auf-dem-Sprung-Fraktion. Das Betriebssystem ist dabei allerdings nicht inkludiert. Beide Geräte bieten nur Full-HD-Auflösung, also durchschnittliche 1.920 x 1.200 Pixel.

Das iPad der 9. Generation mit 64 Gigabyte Speicherplatz wird für 355 Euro angeboten – ein großer Sprung zu dem von Apple veranschlagten Preis von 429 Euro. Für handschriftliche Notizen bietet sich das Gerät zwar grundsätzlich an, der Apple Pencil kostet aber extra. Wer nur E-Mails schreibt, alle Gruppenarbeiten im Google Docs erledigt und ohnehin bereits für iCloud-Speicherplatz zahlt, wird vielleicht mit dem iPad glücklich.

Für Naturwissenschafterinnen und Kreative

Für Einsteiger in die Bildbearbeitung und den Videoschnitt bietet sich das vor mittlerweile drei Jahren veröffentlichte MacBook Air mit M1-Chip und 256-Gigabyte-Speicher in der Basisversion um 888 Euro an. Bei Apple selbst ist das Gerät derzeit für 1.199 Euro zu haben, im Bildungspreis um 1.079 Euro. Besonderes Merkmal ist das Retina-Display mit 2.560 x 1.600 Pixel, das sich bei den meisten Windows-Laptops unter 1.000 Euro nicht findet. Besonders scharfe Displays sind relevant für Kunstschaffende, Designer und Architektinnen. Es werden sich, aufgrund des Apple-Ökosystems, für das Produkt aber sicher auch andere Käuferinnen und Käufer finden. Wer ein größeres MacBook möchte, kann das MacBook Air M2 mit 15-Zoll-Display und 256 GB Speicherplatz um 1.359 Euro sein Eigentum nennen. Für mehr Power bietet sich das MacBook Pro mit M2-Chip mit 14 Zoll um 2.039 Euro an.

Design-Studierende sollten allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen: Für 3D-Modellierung mit Rhino, Maya oder Blender sowie komplexe Videobearbeitung eignen sich die angebotenen Modelle nicht. Auch zur komplexen Datenverarbeitung wie RNA-Modellierung in den naturwissenschaftlichen Fächern sind sie nicht zu empfehlen. Dafür sollte man eher zu Windows-Laptops mit eigens dafür geeigneten Grafikkarten greifen, beispielsweise den Predator Helios 18 mit 16-Gigabyte-Arbeitsspeicher und GeForce RTX4070 um 2.179 Euro.

Vorsicht: Für manche Studiengänge, insbesondere an Fachhochschulen, sowie in Technik- und Design-Studiengängen werden an die Hardware spezielle Anforderungen gestellt. Daher unbedingt vorher bei der jeweiligen Studienleitung informieren.

Die Aktion u:book bietet übrigens auch Zubehör und Laptoptaschen an. Sie läuft noch bis 23. Oktober und ist nur für Studierende, Schülerinnen, Schüler und Angestellte in österreichischen Bildungseinrichtungen verfügbar. (red., 26.9.2023)