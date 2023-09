Gesundheit und finanzielle Sicherheit sind laut der Studie die wichtigsten Faktoren für ein glückliches Leben. Getty Images

Die größte Sorge der Österreicherinnen und Österreicher ist nach wie vor die Rekordinflation, gefolgt von leistbarem Wohnen und sozialer Ungleichheit. Das geht aus einer repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos im Auftrag der Helvetia Versicherung hervor. Befragt wurden dafür österreichweit 1.600 Personen zwischen 15 und 70 Jahren.

Je jünger die Befragten, desto mehr steigt die Beunruhigung über die Teuerung und steigende Wohnkosten. Die ältere Generation ist hingegen mehr über Armut und soziale Ungleichheit sowie über militärische Auseinandersetzungen und Kriminalität besorgt. Die Klimakatastrophe beschäftigt rund ein Viertel quer durch alle Altersklassen, bei den jungen Generationen Y (28 Prozent) und Z (30 Prozent) steigt die Beunruhigung im Altersvergleich.

Gängige Vorurteile

Wenig verwunderlich scheint in Anbetracht der Geldsorgen, dass über alle Altersgruppen hinweg das Gehalt (41 Prozent) als wichtigster Aspekt im Job genannt wird. Deutlich dahinter belegt eine gute Work-Life-Balance mit 23 Prozent Zustimmung den zweiten Platz. "Mit diesen Zahlen lassen sich einige Vorurteile erklären. Work-Life-Balance steht lange nicht so im Fokus, wie es oft kolportiert wird. Insgesamt ist Österreich trotz des hohen Stellenwerts des Gehalts kein sehr karriereorientiertes Volk – nur insgesamt fünf Prozent sehen Aufstiegschancen und Karrieremöglichkeiten als entscheidend an", fasst Helvetia-CEO Thomas Neusiedler die Ergebnisse zusammen.

Bei der Frage, wie wichtig gewisse Faktoren für die persönliche Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz sind, werden primär Sicherheit, eine gute Leistung und Stabilität genannt, gefolgt von einer großen Aufgabenvielfalt. Es treten jedoch bei den Arbeitsdimensionen signifikante Unterschiede zwischen Altersgruppen auf: Während 71 Prozent der Babyboomer einen sicheren Arbeitsplatz als wichtig empfinden, sind es bei der Generation Y 59 Prozent. Flexibilität wird vor allem von den Jüngsten, den Angehörigen der Generation Z, geordert, einer geringeren Wochenarbeitszeit stimmen insgesamt 23 Prozent aller Befragten sehr zu – bei den Babyboomern hingegen nur 13 Prozent. Gleichzeitig halten ein knappes Viertel Vollzeit und Überstunden für normal.

Vergütung entscheidend für Jobwahl

Auch wenn es um die Wahl eines neuen Arbeitsplatzes geht, sind die Verdienstmöglichkeiten der entschiedenste Faktor. Immerhin zwei Drittel nennen den Monatslohn als wichtigstes Kriterium für einen Job, gefolgt von der Sinnhaftigkeit der Arbeit (47 Prozent). Neben diesen Aspekten sind Wertschätzung, Selbstständigkeit, ein ethischer Ansatz des Arbeitgebenden und auch die Entfernung vom Wohnort ausschlaggebende Standards. Homeoffice-Möglichkeiten überzeugen nur noch ein Drittel.

Gefragt nach den entscheidenden Vorteilen außerhalb dieser "Standardwünsche" führen rund jede und jeder Zweite zusätzliche Urlaubstage sowie einen schnelleren beruflichen Aufstieg an. Beides kann somit entscheidende Vorteile für Firmen bei der Suche nach neuen Mitarbeitenden darstellen – vor allem bei den Jungen. Auch mit flexiblen Arbeitszeitmodellen können Unternehmen bei knapp der Hälfte der Befragten punkten.

Wunsch nach finanzieller Sicherheit

Bei den Zukunftswünschen sind sich die Generationen einig: Gesundheit und finanzielle Sicherheit sind altersunabhängig die wichtigsten Faktoren für ein glückliches Leben. Gesundheit ist mit 44 Prozent der bedeutendste Wunsch über alle Altersklassen hinweg. Er gewinnt mit zunehmendem Alter deutlich an Relevanz. Finanzielle Sicherheit und ausreichend Geld kommen auf insgesamt 22 Prozent Zustimmung. Die Hälfte der Bevölkerung hat derzeit jedoch nicht die Möglichkeit, jedes Monat Geld vom eigenen Einkommen zur Seite zu legen.

Trotz des Krieges, hoher Inflation und zurückliegender Pandemie ist das Glücklichkeitslevel laut der Studie hoch – es sinkt aber mit zunehmendem Alter. Sind bei der jüngsten Generation noch 86 Prozent ziemlich oder sehr glücklich, ist der Anteil der Glücklichen bei den Babyboomern mit 77 Prozent zwar immer noch hoch, aber im Schnitt am geringsten.

Glücklich macht – über alle Altersgruppen hinweg – insbesondere die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden (66 Prozent sehr glücklich), gefolgt von "in der Natur sein" (63 Prozent), den eigenen Lebensbedingungen (63 Prozent) und der persönlichen Sicherheit (61 Prozent). Die Partnerschaft und Kinder machen 59 Prozent der Befragten sehr glücklich, und der Job ist es immerhin noch für über die Hälfte. Die eigene finanzielle Situation macht noch ein Drittel sehr glücklich – gegenüber 18 Prozent, die darüber nicht erfreut sind. Am wenigsten glücklich machen laut der Umfrage der Zustand der Wirtschaft und Zeit, die auf Social Media verbracht wird. (dang, 26.9.2023)