Gelungenes Debüt für den 18-jährigen Vorarlberger in der ersten Mannschaft der Canadiens

Gelungenes Debüt: David Reinbacher (l.) lieferte einen Assist. AP/Christinne Muschi

Montreal - David Reinbacher hat am Montag im Dress der Montreal Canadiens sein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben. Der 18-Jährige bereitete beim ersten Saison-Testspiel des Clubs der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) gegen die New Jersey Devils einen Treffer vor, die Partie ging 2:4 verloren.

Einen Platz im Kader der Canadiens zu ergattern, wird für den Vorarlberger Verteidiger aber wohl trotzdem schwierig. Optionen sind die AHL oder die Rückkehr zum Schweizer Club EHC Kloten. (APA, 26.9.2023)