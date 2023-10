Eine sogenannte "Distillery Cat" ist eine Katze, die in einer Whiskybrennerei lebt und das für die Whiskyproduktion benötigte Getreide vor Mäusen, Ratten und Vögeln schützen soll. Getty Images/500px Prime

28.899 Mäuse – diese stattliche Zahl soll eine Katze namens Towser in ihrem fast 24-jährigen Katzenleben erbeutet haben. Das macht drei bis vier Mäuse täglich – ein beeindruckender Wert, wenn man bedenkt, dass Towser auch noch zusätzlich von ihren Haltern gefüttert wurde. "Towser the Mouser" (Towser, die Mäusefängerin). Sie war eine sogenannte "Distillery Cat": eine Katze, die in einer Whiskybrennerei lebt. Dort kümmerte sie sich um das, was die ureigenste Aufgabe von Katzen ist, seit sie mit Menschen zusammenleben. Mäuse, Ratten oder Vögel zu fangen, um die gelagerte Ernte und andere Nahrungsmittel zu schützen. Bei der Whiskyerzeugung ist das konkret das Getreide, das für die Whiskyproduktion benötigt wird, in Schottland verwendet man im Regelfall Gerste.

Towser, die als berühmteste Distillery Cat gilt, lebte von 1963 bis 1987 auf dem Gelände der Glenturret Distillery im schottischen Crieff. Auch ihre Wirkungsstätte ist nicht irgendeine Brennerei: Die Glenturret Distillery schmückt sich mit dem Titel "älteste noch existierende Whiskybrennerei Schottlands", sie ist seit 1763 in Betrieb.

Verewigte Pfoten

Die Ermittlung der Fangleistung von Towser erfolgte im Übrigen durch ein Team des Guinness Book of Records, das die Katze einige Tage lang bei ihrer "Arbeit" beobachtete. Aufgrund der täglichen Anzahl an Mäusen, die sie erlegte und dem Whiskybrenner wie immer vorlegte, rechnete man ihre Lebensleistung hoch und bescherte ihr damit einen Guinness-Bucheintrag als "World Mousing Champion". Towser wurde von ihrer Brennerei nach ihrem Ableben entsprechend gewürdigt. Auf dem Gelände der Brennerei wurde ihr eine Bronzestatue gewidmet, die die Besucherinnen und Besucher am Eingang begrüßt. Auf Flaschen wurde Towser ebenfalls verewigt: Jene des Fairlie’s Light Highland Liqueur von Glenturret sind mit Abdrücken ihrer Pfoten, die im Glas eingeprägt sind, geschmückt. Die Produktion wurde zwar mittlerweile eingestellt, auf Auktionsportalen werden aber noch Flaschen verkauft, im Februar 2023 um immerhin 163 Euro das Stück.

Der Legende nach wurden Towser jeden Abend ein paar Tropfen Whisky in die Milch gemischt – möglicherweise ein Grund für ihre Effizienz bei der Mäusejagd. Neben Towser haben auch andere Katzen im Alkoholgewerbe Berühmtheit erlangt. Kater Smitty beispielsweise wurde nach seinem Tod ausgestopft und auf seinem früheren Lieblingsplatz im Getreidelager der irischen Jameson Distillery platziert.

Heute ist es dank besserer Getreidelagerung und diverser Hygienevorschriften nicht mehr wichtig, in einer Whiskybrennerei Katzen zum Mäusefangen zu halten, doch viele Betriebe halten die Tradition hoch, nicht zuletzt aus Marketinggründen.

Jobwechsel

Denn die zeitgenössische Distillery Cat wird mehr und mehr zum Markenbotschafter, schreibt US-Autor und Journalist Brad Thomas Parsons. Er veröffentlichte 2017 ein Buch mit dem Titel Distillery Cats: Profiles in Courage of the World’s Most Spirited Mousers samt Porträtzeichnungen und Cocktail-Rezepten. Als "Distillery Cat" bezeichnet er darin auch jene Katzen, die in Bierbrauereien leben. Parsons porträtiert im Buch jene tierischen Stars, die aufgrund des Booms an Craft-Destillerien und -brauereien in den USA Karriere auf Social Media machen. Ihre "Arbeitstage" werden regelmäßig online dokumentiert und ein Selfie mit der Distillery Cat sei laut Parsons bei Betriebsführungen mittlerweile mindestens so wichtig wie Kostproben des alkoholischen Getränks.

Er selbst betreibt den Instagram-Account @distillerycats, wo er regelmäßig Fotos von Katzen postet, die er in Brennereien, Pubs, Cafés oder Weinhandlungen entdeckt und die sich auf Whiskyfässern, neben vollen Biergläsern oder auf dem Bartresen rekeln und sich dabei fotografieren lassen. Anstatt selbst Mäuse zu fangen, werden die Katzen nun auf Fotos eingefangen. Keine schlechte Karriere. (RONDO, Petra Eder, 18.10.2023)

Rezept für Scotch Milk Punch

Zutaten:

40 ml Scotch

120 ml Vollmilch

1 TL Zucker

Muskatnuss

Zubereitung:

Alle Zutaten in einem Shaker mischen, absieben, zum Servieren mit etwas geriebener Muskatnuss garnieren.