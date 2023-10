Doch manchmal braucht auch das beste Personal angeblich Erholung. Und da solches echt schwer zu finden ist, gewähren wir ab und zu eine kleine Auszeit. In ein anderes Hotel umziehen? Mit dem Personal verreisen? Schauen wir aus wie Hunde? Lieber dulden wir temporär den Andy als externen Fütterungs-, Katzenkistl- und Streichel-Beauftragten. Der macht das ganz suprig, was wir ihm aber nie zeigen würden. Katzenhotel? Ja bitte – aber nur das eigene. (RONDO, Gianluca Wallisch, 13.10.2023)

Kontra

Bekannte von mir machen Urlaub in einem Hundehotel. Es gibt dort einen Hundeschwimmteich, einen Hundewaschsalon und Massagen für Hunde. Sie finden das großartig – und ich freue mich mit ihnen. Noch mehr freue ich mich darüber, Haustiere zu haben, die ich guten Gewissens ein paar Tage sich selbst überlassen kann – mit Fütterbetreuung, versteht sich.

Was ich an Katzen so mag, ist ihre Autonomie. Dass sie sich freuen, wenn ich abends heimkomme, wir kuscheln und spielen – uns dann aber auch wieder liebevoll ignorieren. Wenn ich für viele Wochen verreisen und an einem Ort bleiben würde, könnte ich mir auch vorstellen, sie mitzunehmen. Doch mit dem Durchschnittsurlaub von einigen Tagen bis zwei Wochen würde ich ihnen keine Freude bereiten.

Katzen sind – anders als Hunde – nun einmal stärker an ihre gewohnte Umgebung gebunden. Und das Letzte, was ich will, ist, meinen Katzen mit meinem Erholungsurlaub einen Höllenstress zu bereiten. Mit einem Katzenwaschsalon würde ich sie nämlich bestimmt nicht besänftigen können. (RONDO, Antonia Rauth, 13.10.2023)