Der saudische Botschafter Najef al-Sudairi spricht vor Medien. REUTERS/MOHAMAD TOROKMAN

Jericho – Vor dem Hintergrund einer möglichen Normalisierung der Beziehungen mit Israel hat Saudi-Arabien erstmals seit 30 Jahren hochrangige Vertreter ins Westjordanland entsandt. Die Delegation unter Leitung von Botschafter Najef al-Sudairi sei auf dem Landweg aus Jordanien eingetroffen, sagte die Gouverneurin von Jericho, Jusra Sweiti, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Der kürzlich erstmals ernannte saudische Botschafter für die Palästinensische Autonomiebehörde und Generalkonsul für Jerusalem hat seinen Sitz nicht in Ramallah, sondern in der jordanischen Hauptstadt Amman. Nach Angaben des jordanischen Außenministeriums wird Botschafter al-Sudairi vom palästinensischen Außenminister Rijad al-Maliki empfangen. Anschließend soll er Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas treffen.

Der letzte offizielle Besuch saudi-arabischer Vertreter im von Israel besetzten Westjordanland erfolgte im Jahr 1993, als Israel und die Palästinenser das Osloer Friedensabkommen unterzeichneten.

Annäherung

Der Besuch des saudischen Diplomaten in Ramallah erfolgt vor dem Hintergrund einer Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien. Der saudische Kronprinz Mohamed bin Salman hat kürzlich im US-Sender Fox News gesagt, dass Saudi-Arabien und Israel einer Normalisierung ihrer Beziehungen "jeden Tag ein Stück näher" kämen. Zugleich stellte er klar, dass die palästinensische Frage für Saudi-Arabien "sehr wichtig" sei. Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte sich vergangene Woche am Rande der Uno-Generaldebatte zuversichtlich gezeigt, dass eine Einigung mit Saudi-Arabien "in unserer Reichweite" liege.

Palästinenserpräsident Abbas hatte mit Blick auf eine solche Normalisierung seine Forderung nach einer Zweistaatenlösung bekräftigt. "Wer glaubt, dass im Nahen Osten Frieden herrschen kann, ohne dass das palästinensische Volk alle seine legitimen nationalen Rechte erhält, der irrt sich", sagte er. (APA, 26.9.2023)