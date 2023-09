Im neuen Hotel in Obervellach sollen Familienurlauber und Swinger möglichst anonym urlauben. (Symbolbild) APA/AFP/KARIM JAAFAR

In der 2.000-Einwohner-Gemeinde Obervellach im Kärntner Mölltal hat ein Hotelier für viel Aufregung gesorgt, indem er Familienurlauber und Swinger beherbergen will. Am Dienstagmorgen empfing das "Gelbe Haus" laut "Kurier" die ersten Gäste. Dem Bericht zufolge hat sich aber auch die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau zum Besichtigungstermin angesagt. Das Haus wird gewerbebehördlich überprüft. Zu Mittag lief die Untersuchung laut Bericht weiterhin. Über den Ausgang der Untersuchung ist derzeit nichts bekannt.

Wie DER STANDARD bereits berichtete, will das Hotel ab dem 7. Oktober, einen "Fünf-Uhr-Erotik-Tee" sowie einen "Erotischen Adventmarkt mit BDSM-Beigeschmack" anbieten. Die Eröffnung soll bereits kommende Woche stattfinden. Urlauber sollen möglichst anonym bleiben und durch eigene Babyphone-Apps auf dem Handy mitbekommen, was ihre Kinder im vom "Gelben Haus" abgetrennten Hotel treiben. (wisa, 26.9.2023)