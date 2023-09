Es ist vorbei. Ich mache Schluss, nach acht Jahren. Es ist ein Abschied im Ärger. Seit 2016 läuft das "Sommerhaus der Stars" auf RTL, ein klassisches Zusammenpferch- und Wegsperrformat, in dem acht einschlägig bekannte TV-Charaktere mit ihren bis dahin eher unbekannten Partnern für mehrere Wochen in ein enges, ziemlich abgewracktes Ferienhaus ziehen.

Diese Sozialverdichtung führte dazu, dass die quasibekannten Menschen mit jeder Folge ihre über Jahre gepflegten öffentlichen Fassaden mit einem kleinen Hämmerchen zerschlugen und ihren echten, teils garstigen, gelegentlich auch liebenswerten Persönlichkeitskern freilegten. Intrigen, Seilschaften, Zusammenrottungen oder Freundschaften: All diese Gruppendynamiken und Sozialstrategien wurden von RTL durch Schnitt, Off-Stimme und cleveren Musikeinsatz handwerklich meisterhaft erzählt. In jeder Staffel konnte man – so absurd das für jemand klingen mag, der mit derlei Formaten rein gar nichts am Hut hat – immer auch etwas über die Menschen lernen, auch wenn es manchmal nichts Schönes war.

Walentina Doronina und Aleks Petrovic im "Sommerhaus der Stars" auf RTL. Foto: RTL

Doch in der aktuellen Staffel eskalieren die Aggressionen bereits in den ersten beiden Folgen. Ordinär und grobschlächtig tragen die Teilnehmer Aleks Petrovic und Walentina Doronina (beide laut Wikipedia-Eintrag "Reality-TV-Darsteller" und "Content Creators") eine Banalstfehde aus. Deren Ursprung ist in dem Gezeter nicht ganz einfach auszumachen, aber offenbar hat er sie via Insta-Story von einer Party ausgeladen. Das Konzept von Verhältnismäßigkeit ist längst verlorengegangen, eine extrem unappetitliche Spirale gezielter Entgleisungen setzt sich ob dieser laienhaft gespielten Massivverletzung in Gang: "Halt die Fresse!" ist da bereits ein Ausdruck der Höflichkeit.

Es gehört zu den Schwächen unserer Aufmerksamkeitsökonomie, dass unangenehmes Verhalten selten bestraft und öfter bejohlt wird. Das wissen auch die von RTL gezielt engagierten Krawallkompetenzler, die damit die Zahl ihrer Follower nach oben treiben. "Dir geht es nur um Sendezeit! Sendezeit! Sendezeit!", kreischt Walentina ihrem Widersacher hinterher, während sie sich dieselbe herbeizetert. So verwandelt sich das Format in die schlimmste Vorstellung von Trash-TV, die Menschen haben, die sich so etwas noch nie angesehen haben: kalkulierte Eskalation, plump, laut, vulgär und ärgerlich, frei von leiseren Zwischentönen. Sendepause. Sendepause, flüstere ich. (Nana Siebert, 27.9.2023)