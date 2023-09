IT-Genie, Milliardenbetrüger – und womöglich russischer Spion: Das Leben des einstigen Wirecard-Managers Jan Marsalek wirft nach wie vor viele Fragen auf. Der gebürtige Österreicher, der derzeit auf der Flucht ist, soll während seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied des deutschen Dax-Konzerns enge Bande zu russischen Diensten geknüpft haben; mehrere bizarre Episoden deuten darauf hin. So soll Marsalek während der russischen Intervention in Syrien im kurz zuvor noch von Jihadisten besetzten Palmyra aufgetaucht sein; zudem engagierte Marsalek russische Söldner, um eine ihm zuzurechnende Zementfabrik in Libyen zu beschützen.

Marsalek wird Betrug in Milliardenhöhe vorgeworfen – nun könnten Spionagevorwürfe dazukommen. imago images/Sven Simon

Jetzt könnten erstmals harte Beweise dafür ans Licht kommen, dass Marsalek tatsächlich ein Mitarbeiter russischer Geheimdienste war. Anlass dafür ist ein Prozess in Großbritannien, wo fünf Personen aus Bulgarien Spionage vorgeworfen wird. Die drei Männer und zwei Frauen sollen zwischen August 2020 und Februar 2023 für Russland spioniert haben und dafür unter anderem als Journalisten aufgetreten sein. Am Dienstag fand dazu eine erste öffentliche Anhörung statt – und da fiel der Name Jan Marsalek. Er soll den Hauptangeklagten angeheuert haben, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft.

Abhörsichere Geräte

Bereits zuvor hatte das Dossier Centre, das vom früheren russischen Oligarchen Michail Chodorkowski finanziert wird, über Verbindungen zwischen Marsalek und einem der Angeklagten berichtet. Letzterer soll dem Wirecard-Manager schon im Jahr 2014 abhörsichere Geräte verschafft und ihn über deren Einsatz instruiert haben. Danach soll die Spionageoperationen an Fahrt aufgenommen haben, berichtet das exilrussische Portal "The Insider".

In Gerichtsdokumenten heißt es laut "Spiegel", Marsalek habe sich "verschworen, um Informationen zu sammeln, die direkt oder indirekt nützlich für einen Feind sind und damit dem Interesse und der Sicherheit des Staates schaden", und das auch außerhalb von England und Wales. In Bezug auf den Zeitraum 2020 bis 2023, in dem den Bulgaren Spionage vorgeworfen wird, heißt das, dass Marsalek nach seiner Flucht aktiv für russische Dienste gearbeitet hat.

Marsalek hatte sich nach dem Zusammenbruch von Wirecard der Strafverfolgung entzogen, indem er über Bad Vöslau ins belarussische Minsk reiste. Unterstützung erhielt er dabei von einem früheren FPÖ-Politiker und einem einstigen Abteilungsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), der seit 2017 bei Marsalek gearbeitet hatte. (Fabian Schmid, 26.9.2023)