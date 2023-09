Die Kosten für Verpflegung und Bastelutensilien haben sich in manchen Einrichtungen verdreifacht. Das Land kündigt daher Kontrollen an

Klagenfurt – Bei der Umsetzung der Gratiskinderbetreuung in Kindergärten und Kindertagesstätten in Kärnten mit Anfang September gibt es teilweise Probleme. Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" sind mache Eltern unter anderem deshalb verärgert, weil die Kosten für Essen und Bastelutensilien – diese dürfen Kinderbetreuungseinrichtungen ihnen weiterhin verrechnen – massiv gestiegen seien, in manchen Einrichtungen gar auf das Dreifache. Nun wurden Kontrollen angekündigt.

"Für Essen und Basteln dürfen ausschließlich die tatsächlichen Kosten eingehoben werden, die nach oben hin gedeckelt sind", sagte Landesrat Fellner. imago/epd

Der zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) signalisierte in einer Aussendung Verständnis für den Ärger mancher Eltern. "Die Kritik und der Ärger von Eltern, mit Start des Gratiskindergartens in ganz Kärnten plötzlich mehr zahlen als zuvor, ist zutiefst berechtigt und nachvollziehbar." 90 Prozent der Betreiber würden das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz so umsetzen, wie es geplant gewesen sei. "Für Essen und Basteln dürfen ausschließlich die tatsächlichen Kosten eingehoben werden, die nach oben hin gedeckelt sind. Die Beiträge sind nicht dazu gedacht, Personalkosten zu decken." Fellner kündigte Kontrollen an, Eltern sollen möglichen Missbrauch der Regelung beim Land melden.

Kritik an der Landesregierung und vor allem der SPÖ kam von der Opposition. FPÖ-Chef Erwin Angerer sah "die SPÖ mit ihrem Paradeprojekt" scheitern und forderte "einen echten Gratiskindergarten". Auch Gerhard Köfer (Team Kärnten) forderte Nachbesserungen beim Gesetz. (APA, red, 26.9.2023)