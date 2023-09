Mit dem Hype des Sommers startet man erfrischend in den warmen Herbst

Gehören Sie auch zu jenen Menschen, die sich noch nicht ganz vom Sommer verabschieden wollen? Die lauen Abende auf dem Balkon, die Tage im Schwimmbad und die Erfrischung nach der Hitze sind zu schnell vergangen.

Aber einiges, was man mit der warmen Jahreszeit verbindet, lässt sich ideal in den Herbst übertragen. Wie das virale Tiktok-Rezept des Sommers, "Shaved Peach": Dazu wird Obst, vorzugsweise Pfirsiche, tiefgefroren. Himbeeren, Nektarinen etc. funktionieren natürlich auch. Auf einen Teller hievt man einen großen Klecks griechisches Joghurt. Darüber werden dann die gefrorenen Früchtchen fein gerieben. Abgeschmeckt wird das Ganze wahlweise mit Honig, Ahornsirup, Zitronensaft, -zeste oder gehackten Pistazien. Das kann man je nach Geschmack individualisieren.

Foto: Kevin Recher

Trendiges Rezept

Das simple, jedoch sehr erfrischende Dessert hat auf der Videoplattform Tiktok zig Abwandlungen und Nachahmer gefunden und war das Rezept des Sommers.

Zutaten

Pfirsiche im Tiefkühler einfrieren. Am besten über Nacht. Ist das Obst nicht gefroren genug, entsteht ein Gatsch. Foto: Kevin Recher

Joghurt auf einen Teller oder in einer Schüssel anrichten. Foto: Kevin Recher

Gefrorenen Pfirsich drüberreiben. Achtung kalt! Foto: Kevin Recher

Die Pfirsichraspeln sollten einen schönen Gupf formen. Foto: Kevin Recher

Ahornsirup oder Honig drübergießen. Foto: Kevin Recher

Servieren und schnell essen. Foto: Kevin Recher

(Kevin Recher, 27.9.2023)