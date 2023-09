Travis Kelce trug im Sommer noch Vollbart. Seit er sich für einen Schnauzer entschieden hat, läuft's mit Taylor Swift. APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/DAVID EULITT

Heute soll es wieder einmal um den Bart gehen. Und zwar um die reduzierteste Variante des Bartwuchses: Der Schnauzer ist wieder im Gespräch. Und ja, es geht nicht um das angegraute Exemplar des ehemaligen Wiener Bürgermeisters Häupl, sondern um ein sehr frisches Gewächs.

Der NFL-Spieler Travis Kelce trennte sich Anfang August von seinem Vollbart. Er habe die Stacheln im Gesicht sattgehabt, erklärte er damals. Statt für eine Glattrasur entschied sich der US-Amerikaner für einen Oberlippenbart. Dabei soll es sich um eine Hommage an den Wallrossbart des Football-Trainer Andy Reid handeln.

Das alles wäre wahrscheinlich nur halb so interessant gewesen, wenn nicht Taylor Swift Gefallen gefunden hätte an dem Oberlippenbart des NFL-Spielers. Seit einiger Zeit wurde vermutet, die beiden seien ein Paar. Seit neuestem gibt es Fotos, die den Popstar beim Besuch eines Footballspiels der Kansas City Chiefs zeigen – gemeinsam mit Mama Kelce. Nun also scheint es amtlich zu sein: Taylor Swift mag Schnauzer.

Der ehemalige Bürgermeister Michael Häupl im Rahmen des 1.-Mai-Aufmarsches der SPÖ auf dem Rathausplatz in Wien. APA/FLORIAN WIESER

Damit steht sie nicht alleine da. Spätestens seit der US-Schauspieler Miles Teller in "Top Gun: Maverick" neben Tom Cruise mit Schnauzer zu sehen war, hat auch die Tiktok-Gemeinde den Schnurrbart entdeckt. Millionenfach wurde der Hashtag #Topgunmustache damals aufgerufen. Wenn das der Häupl wüsste!

Lange war der Oberlippenbart nämlich als Rotzbremse oder als Pornobalken verunglimpft worden. Man assoziierte ihn mit dem Bart des Pornodarstellers John Holmes. Für alle, die den 1988 verstorbenen Bartträger schon wieder vergessen haben: Holmes Prachtstück besetzte selbstbewusst sein halbes Gesicht.

Angesichts des neuesten Revivals darf man die Ausmaße des Prachtbalkens gut und gern wieder vergessen. Es muss nicht immer gleich ein solcher Wichtigtuer-Bart sein wie jener von Ben Holmes oder Ben Cobb, jenem langhaarigen Redakteur des Modeblattes "Another Magazine".

Das beweisen Menschen wie Kim de l'Horizon. Oder Männer auf Tiktok, deren Stilvorbild Rudi Völler oder Schneckerl Prohaska sein könnten. Unter dem Hashtag #Blokecore zeigen sie sich selbstbewusst in Fußballtrikots, Levi’s 501, mit Goldketterl und Vokuhila – und manchmal auch mit einem Oberlippenbart. (Anne Feldkamp, 27.9.2023)