Ein Blick in die neuesten Bücher zum Thema Mobilität. Lukas Friesenbichler

"Schon wieder zu viel Monat am Ende des Geldes", murmelte Manuel Liebkind in seinen imaginären Bart, während er in die mit neuen Preziosen frisch dekorierte Auslage des Buchhändlers seines Vertrauens schielte und gleichzeitig an die Spinnweben in seiner Geldbörse dachte. Auf Bücher aber wollte er keineswegs verzichten. Die regelmäßige geistige Frischzellenkur war Manuel Liebkind wichtiger als jede Art der Nahrungsmittelaufnahme. Wobei, als Asket war er auch nicht gerade zu bezeichnen; eher als Genussmensch. Aber das war wieder eine andere Geschichte. Liebkind betrat also das Geschäft seines Freundes – eine Wunderkammer des Analogen – und ließ sich nebst den angesagten Romanen der Saison auch noch die neuesten Bildbände zum Thema Mobilität, Design und Lebensfreude vor Augen legen.

"Man muss die Jubiläen feiern, wie sie fallen", meinte Freund Bouquiniste und zauberte ein paar erlesene Exemplare hervor. Auch wenn man heute, hört man so manchem Zeitgenossen zu, oft den Eindruck hat, dass tagtäglich das Rad per se eigentlich ganz neu erfunden wird. Eine Art gesellschaftliche Subkultur präsentieren Keller und Fesel mit ihrem Easy Rider Road Book. Es zeigt vor allem pazifistisch-nonkonformistische Ansätze. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des legendärsten 24-Stunden-Rennens des Planeten geben Krone und Wegner Einblicke zu Audi in Le Mans. Wer selbst schon einmal Korskikas Küsten- und Bergstraßen erlebt hat, wird von Stefan Bogners neuem Curves über Korsika begeistert sein. Leidenschaft und Kurvenkunde bietet auch Driven by Dreams, ein Prachtband über 75 Jahre Porsche-Sportwagen.

Allzu gerne gerät in Vergessenheit, dass es schon vor über 100 Jahren mit Elektrizität betriebene Automobile gab. Haben sie sich allein aus Wirtschaftlichkeit und Effizienz nicht durchgesetzt? "Man kann aus Geschichte lernen", meinte Bouquiniste. "Theoretisch." Oder, wie Liebkind, innerstädtisch möglichst alle Strecken per pedes, zu Fuß, zurücklegen. Das ist umweltbewusst, klimaneutral, zudem gesund. Aber über Land? Liebkind hielt nichts von Bevormundung, Verboten, Hexenprozessen und einander beflegelnden Glaubenskongregationen in Sachen Mobilität. Respekt, Toleranz, selbstständiges Denken und Handeln ist Maxime der Aufklärung. (Gregor Auenhammer, 26.10.2023)