Kollege Rohrhofer posiert in kurzen Hosen und mit eingezogenem Bauch vor dem offenen Ferrari, so lässig, wie er nur kann. Dahinter sieht man ein paar Boote im Meer schaukeln, es zeichnet sich die Küste Sardiniens ab. Kollege Rohrhofer hat ein seltsam verklärtes Lächeln im Gesicht.

Rohrhofer Markus beim Ferrari-Test auf Sardinien. Lorenzo Marcinno

Das Foto erreicht mich am Freitagnachmittag in der Redaktion, wir haben Schlussproduktion, die Zeitung muss fertig werden, es eilt schon. Ich schreibe freundlich zurück: "Du Verbrecher!" Ich kann mir gerade nicht erklären, warum ich diese Dienstreise, mit der Kollege Rohrhofer hausieren geht, genehmigt habe, anstatt mich selbst auf den Weg zu machen.

Ferrari und Sardinien, das klingt nach einer harmonischen Kombination, lediglich Kollege Rohrhofer stört das Bild. 33 Grad hat es in Sardinien, entnehme ich meiner Wetter-App, am Sonntag sogar 37 Grad. Da lob ich mir die Klimaanlage in der Redaktion, rede ich mir ein. Draußen in Wien-Landstraße zieht die Klima-Demo vorbei, und ich muss zugeben, es ist eine verdammt komplizierte Welt und nicht immer ganz gerecht. (Michael Völker, 28.10.2023)