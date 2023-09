Am zweiten Tag des Verfahrens gegen einen mutmaßlichen 35-jährigen serbischen Drogenboss erhält man Einblicke in die Hintergründe seines Erfolges

Die Leidenschaft für den serbischen Fußballverein Partizan Belgrad soll Dario D. den Weg ins Rauschmittelgeschäft geebnet haben. IMAGO / MN Press Photo

Wien – Kontrollinspektor Christian H. kann vor dem Geschworenengericht im Drogenverfahren gegen Dario D. einen gewissen Respekt vor dem Angeklagten nicht verbergen. "Die Gruppe lieferte sehr gute Qualität und hatte immer etwas vorrätig", erklärt der Ermittler von der Arbeitsgruppe Achilles des Bundeskriminalamtes, warum der Angeklagte ab Ende 2019, Anfang 2020 im Geschäft mit illegalen Rauschmitteln so erfolgreich gewesen sein soll. 20 Punkte in der Anklage von Staatsanwalt S. werfen dem angeklagten 35-jährigen Serben den Import von Kokain, Heroin und Marihuana im großen Stil vor, in 133 Fällen soll er dann für den Vertrieb in Österreich gesorgt haben. Als – aus Sicht der Anklagebehörde – führender Kopf der Organisation in Österreich droht dem wegen Doppelmords in Serbien Vorbestraften nun eine lebenslange Haftstrafe.

Polizist H. erzählt am zweiten Verhandlungstag im Landesgericht für Strafsachen Wien ein wenig über die Hintergründe des Falles. "Kotor ist eine nette Hafenstadt in Montenegro", wirbt H. anscheinend um Touristen, um dann allerdings einzuschränken, dass der ehemalige k. u. k. Kriegshafen auch deutlich weniger nette Seiten hat. Ist die Stadt doch die Heimat zweier verfeindeter Clans, benannt nach den Stadtteilen Škaljari und Kavač. Beide kriminelle Organisationen sind europaweit im Drogenhandel aktiv und in ihren Methoden nicht zimperlich – dutzende Morde, darunter auch das Attentat vor einem bekannten Wiener Schnitzellokal im Dezember 2018, wurden im Zuge der Fehde bereits begangen.

Wie kommt nun aber der von Werner Tomanek verteidigte Dario D., der nach eigenen Angaben ein simpler Geschäftsführer eines Kaffeehauses in Belgrad mit 300 Euro Monatseinkommen ist, ins Spiel? Über den Fußballverein Partizan Belgrad, dessen fanatischer Anhänger er ist. "Man muss es so sagen, ein großer Teil der Fangruppierungen ist eine kriminelle Organisation", sagt Inspektor H. als Zeuge. Der 2016 erschossene Anführer der Partizan-Anhänger hatte enge Beziehungen zum Kavač-Clan, auch nach seinem unzeitigen Ableben florierte die Verbindung, Angeklagter D. soll ab 2019 dann der Statthalter in Österreich gewesen sein.

Kokain mit Reinheitsgrad von 80 Prozent

"Es war eine Pyramide", erklärt der Polizist. "D. hatte zwei Lieferanten, er gab das Suchtgift dann an seine Unterführer weiter, die mit ihrem Subdealernetzwerk für den Vertrieb sorgten." Mindestens 450 Kilogramm Kokain sollen laut Anklage so umgesetzt worden sein. "Die Ware hatte teilweise einen Reinheitsgrad von 80 Prozent. Zum Vergleich: Früher hatte Kokain im Straßenverkauf teilweise weniger als fünf Prozent Reinheitsgrad", verrät der Ermittler. Nicht nur die Qualität war gut, sondern auch der Service: "Wenn jemand nicht zufrieden war und gesagt hat, es hat einen komischen Geschmack oder eine komische Farbe, hat Herr D. das immer anstandslos ausgetauscht." Beinahe Anerkennung ringt dem Kriminalisten auch die Effizienz der Struktur ab: "Selbst wenn es uns gelungen ist, einen Strang zu zerschlagen, hat sich die Gruppe innerhalb von zwei Wochen wieder reorganisiert."

Dazu kam die vermeintlich abhörsichere Kommunikation mittels "Kryptohandys", das sind mit spezieller Software ausgestattete Mobiltelefone. Man konnte damit zwar nicht telefonieren, aber Sprach- und Textnachrichten sowie Dateien verschicken und nicht geortet werden. "Die Polizei war ja machtlos", gesteht der Zeuge ein, erst im Jahr 2021 erfolgte der Durchbruch. Denn die "Anom"-Handys waren in Wahrheit von der US-Bundespolizei FBI in Umlauf gebracht worden, die Behörde konnte fast in Echtzeit mitlesen. Im Falle der SkyECC-Geräte konnte die französische Polizei Server beschlagnahmen, über die die Kommunikation lief, und so wurden die Nutzer enttarnt.

Neben diesem Kommunikationsweg einte auch ein Treueschwur die höherrangigen Mitglieder, die vor Polizei und Gericht eisern schweigen. In einem Fall soll ein Dealer einen Teil des Verkaufserlöses eingesteckt haben, um damit dem Glücksspiel zu frönen. Aus sichergestellten Bildnachrichten weiß man, dass der Mann daraufhin von der Gruppe in einer Wiener Wohnung schwer misshandelt wurde – den Ermittlern sagte er, die Verletzungen würden von einer russischen Domina stammen. Am Mittwoch wird fortgesetzt. (Michael Möseneder, 26.9.2023)