Harald Hahn schaut ein wenig verzwickt, als wir am Wasser ankommen. Normalerweise müsste er an dieser Stelle fast bis zu den Knien in dem kleinen See stehen. Aber jetzt, im Sommer, ist der Wasserstand gerade niedrig. Er hätte den Ort gerne in einem besseren Zustand hergezeigt. Mit so viel Wasser, wie er auf dem Foto in seinem Bürgermeisterbüro hat. Aber das spielt es gerade nicht. Und trotzdem ist das, was Hahn gerade herzeigt, ein inzwischen seltenes Juwel.

Der Zillingdorfer Bürgermeister Harald Hahn am Rand einer der rund zehn mit Wasser gefüllten Biodiversitätsflächen, die zwischen den beiden Ortsteilen der Gemeinde angelegt wurden. Guido Gluschitsch

In den 1970er-Jahren haben zwei ältere Landwirte den See angelegt. Gegen den Widerstand der Bevölkerung. Damals wurden die riesigen Ackerflächen zwischen den beiden Ortsteilen Zillingdorf und Zillingdorf-Bergwerk drainiert. Das Wasser wurde abgeleitet, um die vielen Felder, die hier angelegt waren, besser nutzen zu können. Doch die beiden Bauern fanden, dass es keine gute Idee sei zu schauen, wie man das Wasser so schnell wie möglich loswird. Sie wollten es in der Gegend behalten, leiteten es an dieser Stelle zusammen und schütteten mittendrin eine rund 2000 Quadratmeter große Insel auf.

Biodiversitätsfläche

"Es waren jagdliche Gründe", erzählt der Zillingdorfer Bürgermeister Hahn, "es ging aber auch schon damals darum, eine Biodiversitätsfläche zu schaffen." Heute leben an dem Gewässer sogar Schildkröten. Die Insel ist wild verwuchert, Zugang zu dem kleinen See hat man nur durch einen schmalen Weg durchs Gebüsch und die Bäume, die rundherum wachsen. Ob man hier im Sommer baden kann? "Erlaubt ist es nicht", sagt Hahn, "aber verboten ist es auch nicht."

Es kann also schon sein, dass es sich hier einmal wer gemütlich macht. Allzu oft dürfte das aber nicht passieren, denn Zillingdorf hat ja ohnedies zwei große Badeseen, drüben in Bergwerk.

Bürgermeister Harald Hahn hat in seinem Büro ein Bild vom schönsten Biotop des Orts hängen. Guido Gluschitsch

Es sind das zwei alte Kohlegruben, die sich mit Wasser gefüllt haben. So viel Wasser, dass der Pegel so hoch stieg, dass man überlegte eine gewisse Menge wieder abzupumpen.

Inzwischen machte allerdings die Idee der Biodiversitätsflächen in dem kleinen Ort in Niederösterreich, direkt an der burgenländischen Grenze, bereits Schule. Und so begann man das Überschusswasser in weitere, neu angelegte Biotope zu leiten, anstatt es einfach zu verschwenden.

Biotop statt Pacht

"Aktuell haben wir im Ort rund zehn Oberflächenwasser", sagt Hahn, "mit einer Gesamtfläche von einem Hektar." Neben den durchaus stattlichen Biotopen gibt es zwischen den Feldern auch recht kleine, die man gar nicht so leicht findet, wenn man nicht weiß, wo sie sich befinden. Ein Hinweis sind oft die saftig grünen Bäume, die zwischen den Äckern stehen. Hahn konnte einzelne Grundbesitzer überzeugen, doch auch ein Feld als Biodiversitätsfläche bereitzustellen und auf die Pacht zu verzichten.

"Rund 1,5 Millionen Euro haben wir sicher in die Renaturierungsprojekte investiert", rechnet er schnell im Kopf zusammen und betont: "Viele Beschlüsse waren einstimmig. Wenn nicht sogar alle." Er überlegt noch einmal kurz, kann es aber nicht genau sagen, bietet an, das ausheben zu lassen. Aber auch so ist klar, dass der Widerstand über die Parteigrenzen hinweg im Ort nicht groß gewesen sein kann.

Von der ÖVP zur Liste

Harald Hahn ist seit 2000 Bürgermeister in Zillingdorf. In seiner Jugend war er bei der ÖVP – aber trat für das Bürgermeisteramt stets mit seiner "Bürgerliste Zillingdorf zuerst" an. Auf den Bildern in seinem Büro ist er einmal zusammen mit Johanna Mikl-Leitner zu sehen, auf einem anderen mit Erwin Pröll.

Beide kennt er gut. Mit Pröll verbindet ihn deutlich mehr, ist dem Gespräch zu entnehmen, aber auch mit Mikl-Leitner kommt er gut zurecht. Obwohl man in Niederösterreich scherzt, dass sie spätestens nach der letzten Gemeinderatswahl bitterlich geweint haben dürfte, weil der Hahn nicht mehr bei der ÖVP ist.

Bei der letzten Wahl verbesserte Hahn sein Ergebnis noch einmal und kam auf über 72 Prozent. "Das ist schon komisch", sagt der heute 60-Jährige, "wenn ich vier Leute im Ort treffe, kann ich ja fast davon ausgehen, dass mir drei davon bei der letzten Wahl ihre Stimme gegeben haben." Und er nimmt nicht an, dass es immer die sind, die besonders freundlich und zustimmend mit ihm reden – so, als ob sie schon immer die besten Freunde gewesen wären.

Statt das Überschusswasser aus den Bergwerkgruben einfach abzuleiten, sammelt man es nun in einer Biodiversitätsfläche. Guido Gluschitsch

Denn trotz der großen Zustimmung gab es auch für ihn immer wieder Momente, wo der Rückhalt auf einmal nicht mehr so groß war, wie es das Wahlergebnis annehmen ließ. Etwa als er einen eigenen Friedhof im Ort anlegen ließ. Inzwischen hat sich die Stimmung gedreht, und manche haben sogar ihre verstorbenen Verwandten von Friedhöfen in der Umgebung auf jenen in Zillingdorf verlegen lassen.

Warum er jetzt nicht mehr bei der ÖVP ist? "Für einen Schwarzen war er zu grün", heißt es im Ort. "Da ist vielleicht schon was dran", gibt Hahn schmunzelnd zu und erinnert sich an seine Jugend als Atomkraftgegner. Wenn man sich seine Amtsführung ansieht, findet man Bestätigung für diesen Verdacht.

Mit viel Glück kann man an diesem Biotop auch eine Schildkröte finden. Guido Gluschitsch

"Seit ich 2000 das Bürgermeisteramt übernommen habe, haben wir kein Grünland mehr in Bauland umgewidmet – mit Ausnahme eines Grundstücks, auf dem wir den Kindergarten errichtet haben", erklärt er. Ob der eine oder andere Bauer mit einem Acker direkt an der Ortsgrenze nun auf ihn sauer ist, weil ihm so ein möglicherweise gutes Geschäft entgeht? Es sei ihm schon klar, dass da nicht alle gleich begeistert seien, dass die Ortsgrenzen in Zillingdorf die Ortsgrenzen bleiben – aber großen Unmut nimmt er in der Gemeinde deswegen nicht wahr. Selbst mit dem Zuzug geht sich alles aus – Zillingdorf ist von 1500 Personen im Jahr 2000 auf aktuell 2150 angewachsen. Die Probleme liegen woanders.

Unterirdische Leitha

Hinter dem Sportplatz führt eine schöne Brücke über die Leitha. Lediglich die Leitha ist nicht da. Das Flussbett erinnert vielmehr an einen grob geschotterten Radweg. "Wir sind der letzte Teil, wo es am trockensten ist", erklärt Hahn. Vor dem Ort wird an mehreren Stellen Wasser aus dem Fluss geleitet – etwa für Kleinkraftwerke oder um Nebengewässer zu versorgen. Darum ist das Flussbett trocken, die Leitha soll aber in Zillingdorf noch unterirdisch fließen, sagen Experten. "In Katzelsdorf werden 3,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ausgeleitet", erklärt der Bürgermeister, an einer anderen Stelle flussaufwärts sogar noch mehr. Zum Vergleich: Im Burgenland kämpft man darum, einen Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Neusiedler See zu leiten, um so den Wasserstand um zehn bis zwölf Zentimeter heben zu können.

Die Leitha gleich hinter dem Sportplatz ist oberflächlich komplett trocken. Guido Gluschitsch

"Rund um unseren Ort ziehen vier Brunnen Grundwasser", sagt Hahn, und dass die Situation in den letzten 35 Jahren immer dramatischer wurde – bis die Leitha ganz weg war. (Guido Gluschitsch, 27.9.2023)