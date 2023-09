Setzt auf einen neuen Slogan: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). APA/ROLAND SCHLAGER

Die ÖVP hat anscheinend etwas gelernt. Die neue Kampagne "Glaubt an Österreich!" geht von der Erkenntnis aus, dass jene, die die Zukunft besonders pessimistisch betrachten, überdurchschnittlich die FPÖ wählen (wollen). Die Wahlstrategen der ÖVP haben daraus offenbar den Schluss gezogen, dass Pseudothemen wie das unveräußerliche Recht der Österreicher auf Schnitzel und Bargeld nicht genügen. Daher stellte sich Bundeskanzler Karl Nehammer am Dienstag mit einigen repräsentativen optimistischen Bürgern in der Parteiakademie hin und verkündete den neuen Slogan.

Dieser knüpft an die (rekonstruierte) historische Rede des damaligen Kanzlers Leopold Figl von Weihnachten 1945 an. Die Situation war allerdings eine gänzlich andere. Österreich lag am Boden, es herrschten Hunger, Verwüstung, Besatzung, Eigenstaatlichkeit und Lebensfähigkeit des Landes waren im Zweifel. Der dramatische Appell wirkt heute überzogen.

Denn, wie auch Nehammer betonte, es herrscht trotz allem Wohlstand im Land. Wir haben strukturelle Probleme, die uns längerfristig zu schaffen machen, aber offen gesagt: Es gibt keinen Grund, eine nihilistische, rechtsextreme Partei wie die FPÖ zu wählen, die in drei gescheiterten Regierungsbeteiligungen ihre Inkompetenz bewiesen hat.

Ein Drittel der Wähler denkt derzeit anders. Darüber kann man sich wundern, man kann versuchen, das zu analysieren und, vor allem, etwas dagegen zu unternehmen. Wenn die ÖVP nun davon abgehen will, Herbert Kickl zu überkickeln, so ist das eine richtige Erkenntnis.

"Pessimistisches Bewusstein"

Christoph Hofinger von Sora sagt (in einem "Falter"-Artikel): "Der größte Treiber für freiheitliche Wahlerfolge ist der eingedunkelte Blick auf die Entwicklung der Gesellschaft. Ein pessimistisches Bewusstsein, das zwar durchaus mit dem wirtschaftlichen Sein zusammenhängt, sich aber bei weitem nicht vollständig aus diesem erklären lässt."

Hier setzt Kickl mit seinen weltverschwörerischen Thesen über die weltweiten "abgehobenen Eliten" an, die "Globalisten", die das Volk aus irgendwelchen finsteren Motiven unterdrücken wollen (eine Linie, die eindeutig historische Vorbilder hat).

Hier gegenzuhalten ist angesichts einer bestimmten österreichischen Mentalität nicht leicht. Nicht wenige in diesem Lande hätten ganz gern eine autoritäre Herrschaft, die nach dem vermeintlichen "Volkswillen" regiert, ohne sich viel um Pluralität, Minderheitenrechte und Diskussion zu scheren. Viele nehmen auch die Drohungen der FPÖ gegen Andersdenkende nicht ernst.

Es wird schwer sein, einen Teil dieser ins rechte Lager (oder zu den Nichtwählern) abgedrifteten Bürgerinnen und Bürger zurückzuholen. Aber die Erkenntnis ist richtig, dass man gegen den tiefen Pessimismus so vieler Bürger etwas tun sollte. Das beste Mittel wäre, Kompetenz zu zeigen.

Karl Nehammer sollte vielleicht ein paar besonders schwache Regierungsmitglieder austauschen, obwohl es nur noch ein Jahr bis zur Wahl ist. Er selbst sollte weniger auf Zeltfesten gewässertes Bier ex trinken und mehr signalisieren, dass er Kanzler ist. Und er sollte aus dem Kreis der (niederösterreichischen) Kernpartei heraustreten und Verbündete unter aufgeklärten Mitgliedern der Gesellschaft suchen. (Hans Rauscher, 26.9.2023)