Das Grazer Performance-Kollektiv verhandelt in "Who wants to be the mum?" das moderne Familienbild und erkennt: Ohne Kompromisse wird das nichts

Alexander Benke, Victoria Fux und Nora Köhler verhandeln in wechselnder Rollenbesetzung das zeitgemäße Familienbild. Parallel zum Bühnenstück läuft ein Kurzfilm im Mockumentary-Stil. Clemens Nestroy

Mama ist ja eigentlich die Beste. Aber wer will das heute überhaupt (noch) sein? In der Theorie ist diese Rolle schließlich längst nicht mehr nur der Frau zugeschrieben, findet zumindest das Performance-Kollektiv Planetenparty Prinzip im Stück Who wants to be the mum?, das im Kristallwerk in Graz Premiere feierte (Regie: Miriam Schmid). Schließlich gebe es ja alle möglichen Konstellationen: zwei Väter, drei Eltern, die kinderlose Frau. Doch spielt die Realität der Theorie oft übel mit – Frauen bürden sich nach wie vor Care-Arbeit und Mental Load auf, Männern werden Sensibilität und fürsorgliche Eignung abgesprochen.

Auf der Bühne fragen sich Alexander Benke, Victoria Fux und Nora Köhler deshalb, was es damit auf sich hat. Ist die klassische Geschlechteraufteilung etwa "normal"? Lässt sich daran überhaupt etwas ändern? Aufgearbeitet wird das mit außergewöhnlichen Hilfsmitteln: Der Abend startet mit Kurzfilm-Einspielern im Mockumentary-Stil. Darin stellen sich zwei kinderlose Paare dem ultimativen Elternexperiment, indem sie sich eine Woche lang um ein Baby kümmern müssen. Das verläuft voraussehbar und ist doch erfrischend anzusehen. Junge Menschen, die ihre Elternschaft so progressiv wie möglich gestalten wollen, verirren sich trotz guten Willens doch wieder in den althergebrachten Klischees.

Risse in der Fassade

Der Bruch folgt, als der Film endet und die Liveperformance beginnt. In einem türkis getünchten Set (Bühne, Kostüm: Lisa Horvath) spielen die drei Performer einen immer gleichen Sketch in wechselnder Rollenbesetzung. Die Mutter kocht, das Kind malt, der Vater kommt von der Arbeit nach Hause, man isst und unterhält sich über Belanglosigkeiten. Trotz des Durchtauschens wird das Skript strikt abgespult – bis sich Risse in der Fassade auftun.

Nora will nicht länger Mutter sein und hat die Nase voll von leeren Tischgesprächen, Alex versteht nicht, was in sie gefahren ist. So entfaltet sich vor dem Publikum ein Zeitstrahl, entlang dessen sich das Familienbild langsam, aber stetig verändert: Keiner der an der Konstellation Beteiligten ist mehr zufrieden mit seiner Rolle. Nach und nach verschwimmen die Bühnenpersonen mit ihrem Kurzfilm-Ich und suchen nach Kompromissen, mit denen alle leben können. Und wollen.

Progressiv und kurzweilig

Gelungenes Stage-Design und differenzierte Ansätze machen das Stück sowohl für das Auge als auch für den Geist zu einer leicht bekömmlichen Freude. Trotz progressiver Ansprüche wird das Publikum nicht mit dem Zeigefinger belehrt, sondern dazu aufgefordert, sich mit der eigenen Erwartungshaltung auseinanderzusetzen. Das fällt kurzweilig aus: Nach knappen neunzig Minuten kommt das Ende schneller als gedacht. (Caroline Schluge, 26.9.2023)