Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Wäre jetzt die Punkteteilung, würden beide Wiener Vereine im unteren Playoff spielen. Die Austria kommt in dieser Saison nicht richtig in die Spur. Das zeigt auch die Performance gegen Altach, wo man wieder mit einer Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten musste. Rapid hat gegen den Titel-Mitfavoriten Sturm Graz ein beachtliches Unentschieden erreicht, war sogar nahe am Sieg. Der SCR hat derzeit doppelt so viele Punkte am Konto wie der FAK und gilt für viele als Favorit für das kommende Stadtduell.

Seit über vier Jahren konnten die Grünen kein Derby mehr gewinnen. Schaffen sie es diesmal? Der Ausblick auf das Derby steht in dieser Folge natürlich neben einem Blick auf die Partien in der zweiten Cup-Runde im Mittelpunkt. Mit vielen Gaststimmen und Einschätzungen von Stefan und Markus. Die jungen Zweierteams sorgen derzeit auch für viel Furore in der Regionalliga Ost. Die Young Violets konnten in einer Woche neun Punkte holen und befinden sich derzeit auf dem zweiten Rang. Nur einen Punkt weniger hat Rapid II am Konto. In der nächsten Runde kommt es zum Spitzenspiel 1. gegen 2. – Krems empfängt die Young Violets. Wann in der Bundesliga Rapid oder die Austria wieder einmal von der Tabellenspitze lachen dürfen? Bis dahin wird noch viel Zeit vergehen. Leider. Aber jetzt freuen wir uns einmal aufs Derby und wünschen eine schöne Derbywoche!

Frage der Woche

Kann Rapid den Derbyfluch besiegen? (Stefan Novotny Markus Friebis, 27.9.2023)