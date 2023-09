19.40 REPORTAGE

Re: Helfen gegen Widerstände – Die Ärztinnen von Montfermeil Der Pariser Vorort Seine-Saint-Denis ist Fluchtpunkt für afrikanische Migrantinnen. Viele von ihnen sind krank, traumatisiert, ohne Papiere. Sie leben auf der Straße und wären sich selbst überlassen, wenn nicht ein Ärztinnenteam im örtlichen Krankenhaus couragiert handeln würde.

Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Zwischen Himmel und Afrika – Senegals Blick ins All Die Doku handelt von Astronomie in Afrika und der Raumsonde Lucy, die von der Nasa ins All geschickt wurde. Und es geht um den Astronomen Maram Kaire aus dem Senegal.

Bis 21.15, Servus TV

20.15 DOPPELLEBEN

Nathalie (F/E 2003. Anne Fontaine) Um sich der Liebe ihres untreuen Ehemanns (Gerard Depardieu) zu vergewissern, lässt Catherine (Fanny Ardant) ihn von einer Prostituierten (Emanuelle Béart) auskundschaften. Und die liefert dann brühwarm ihre detaillierten Berichte über die Treffen ab. Ein spannendes Doppelleben. Bis 21.55, Arte

Die Prostituierte Marlène (Emmanuelle Béart, links) und die betrogene Ehefrau Catherine (Fanny Ardant) kommen einander näher: "Nathalie", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Studiocanal/Gaumont/France 2 Cinéma

20.15 DOKUMENTATION

Anders krank – Warum wir Frauenmedizin brauchen Der Schmerz des Mannes wird ernst genommen, Frauen kämpfen teils noch immer gegen den Mythos der "hysterischen Frau". Der Film von Franziska Mayr-Keber sucht nach den Ursachen dieser Ungleichbehandlung. Bis 21.05, 3sat

21.55 DOKUMENTATION

Trans – I Got Life Die Doku von Imogen Kimmel und Doris Metz begleitet sieben Transpersonen auf ihrem Weg zu sich selbst. Die Protagonistinnen und Protagonisten erzählen über ihre persönlichen, oft sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit ihren Mitmenschen und über ihre eigenen Identitätskonflikte. Bis 23.30, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: 30 Jahre Fairtrade – ein Gütesigel und seine Grenzen 2022 wurde in Österreich mit Fairtrade-Produkten eine halbe Milliarde Euro Umsatz erzielt. Doch wie erfolgreich konnten damit Armut und Ausbeutung bekämpft werden? Bis 23.05, ORF 2

23.15 GANGSTERTHRILLER

Die Unbestechlichen (The Untouchables, USA 1987, Brian de Palma) Ein aufrecht-naiver Beamter (Kevin Costner) nimmt im Chicago des Jahres 1930 u. a. mit einem Streifenpolizisten (Sean Connery) und einem Nachwuchscop (Andy Garcia) den Kampf gegen Mafiaboss Al Capone (Robert De Niro) auf. Von Brian de Palma samt Referenz auf den Eisenstein-Klassiker Panzerkreuzer Potemkin furios und spannend in Szene gesetzt. Bis 1.05, ZDF neo

00.50 COMING OF AGE

Die Mitte der Welt (D/A 2016, Jakob M. Erwa) Der 17-jährige Phil (Louis Hofmann) verliebt sich in seinen neuen Mitschüler (Jannik Schümann), der ihm zugleich viele Rätsel aufgibt. Von Jakob M. Erwa sensibel inszenierte Verfilmung von Andreas Steinhöfels gleichnamigem Roman. Bis 2.35, BR