Über den Personalmangel wird viel geredet, aber wann handelt die Politik endlich? Heribert Corn

Wenn das Grollen im Morgengrauen Ihnen nicht das Sommergewitter am Horizont, sondern die heranrollende Blutdruckmessstation anzeigt; wenn der Kamillentee plötzlich an Ihrem Gaumen kratzt wie vor kurzem noch ein rauchiger Single Malt; wenn sich ein Kartoffelsack agiler anstellt als Sie bei Ihren täglichen Verrichtungen: Dann hat es Sie erwischt, Sie liegen im Krankenhaus. Soll übrigens auch bei Jüngeren vorkommen.

Und die ganze Debatte über Gesundheit und Pflege, über geschlossene Stationen und Operationsverschiebungen, über den Mangel an Personal auf allen Ebenen, über die Erschöpfung und Frustration von in diesen Bereichen arbeitenden Menschen – ohne die Sie gerade völlig aufgeschmissen wären – rückt ganz nahe an Sie heran. Und Sie fragen sich, was Sie sonst noch alles übersehen haben in diesem Land, weil es sich immer gerade noch ausgegangen ist. Für Sie.

Jedenfalls reagieren Sie vielleicht einen Tick empfindlicher, wenn Sie von Regierungsmitgliedern hören, was eh schon "auf den Weg gebracht" oder gar "in Umsetzung begriffen" sei. Die aus dem Radio quakende Stimme Ihres Gesundheitsministers, die verspricht, dass es im Winter bestimmt keine Medikamentenengpässe in den Apotheken geben wird, macht Sie nicht froh. Aber auch der geile Bandenkriegskrimi in der Wiener Ärztekammer hat nicht ganz den Unterhaltungswert, auf den er sonst zählen könnte. (Gudrun Harrer, 26.9.2023)