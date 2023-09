Die Knoedel träumen sich aus der Welt Lukas Beck

Wien – Auf mancher Abbildung des verehrten Musikkollektivs zur neuen Einspielung Wunderrad, die im November erscheint und nun aber bereits live vorgestellt wird, sind Menschen mit ausschließlich geschlossenen Augen zu sehen. Die Knoedel, hochkarätige Combo rund um Komponist Christof Dienz, scheinen sich in ein fernes Land zu träumen, in dem keine Störung durch Realität stattfindet.

Es ist jedoch keine Musik, die das Motto von Pippi Langstrumpf vertont ("Ich mach mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt"). Die oft sanften Klänge sind zwar dazu angetan, auch Tagträume zu inspirieren. Es wäre allerdings ungerecht, Dienz’ Stücke auf ihren atmosphärischen Charme zu reduzieren. Sie sind smarte, zarte musikalische Uhrwerke, die viel Detailinspiration in sich bergen.

Die Knoedel

Angeregt wurde das Album durch den Osttiroler Erfinder und Physiker Simon Stampfer. Seine Neuheit, das Wunderrad, gilt als "Urknallmoment" des Stop-Motion-Filmprinzips: Bilder erwecken die Illusion einer Bewegung von aufgemalten Objekten. Das Titelstück wunderrad, so Dienz, "orientiert sich an den nicht ganz rund laufenden Wunderrädern von Stampfer. Das Stück arbeitet mit verschieden schnellen Tempi und ist auch etwas in der Unwucht."

Man kennt das von der Band, die vor mehr als 30 Jahren als Pionierin einer alpin geprägten Kammermusik reüssierte: Sie verbindet diverseste Stile, versöhnt Raffinement und Zugänglichkeit. Das ist das Besondere an dieser Formation, die für Dienz, der auch das Festival Klangspuren leitet, "keine normale Band ist". Bei einer über "30 Jahre andauernden großen Freundschaft" wäre der Begriff "normale Band" eine gewisse Verharmlosung.

Komponist Bandleader, Festivalleiter? Wie geht Dienz mit dieser Diversifikation? "ich komponiere, weil ich einen großen Drang verspüre. Ich bin Bandleader, weil ich die Band gegründet habe und unsere Musik komponiere. Ich bin künstlerischer Leiter der Klangspuren Schwaz, weil ich in einem Alter bin, in dem man junge Künstler:innen fördern kann und soll, so wie wir auch gefördert wurden, wo wir noch jung waren." (Ljubisa Tosic,26.9.2023)