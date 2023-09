Wer Apple im Jahr 2023 wirklich Paroli bieten will, der muss längst mehr als einfach "nur" ein gutes Smartphone abliefern. Sind es doch gerade all die Geräte rund um das iPhone, die Airpods und Apple Watches, die durch ihre enge Verzahnung viele in die Apple-Welt holen und dort verankern. Das ist natürlich auch Google bewusst, also hat man zuletzt das Ökosystem rund um die eigenen Pixel-Smartphones massiv ausgebaut. Im Vorjahr ist mit der Pixel Watch dabei erstmals auch eine Smartwatch hinzugekommen, von der es in wenigen Tagen nun bereits die zweite Hardwaregeneration geben soll.

Äußerlich kaum von der ersten Hardwaregeneration zu unterscheiden, im Inneren ändert sich aber viel: Die Pixel Watch 2. Google

Umbau

Die Pixel Watch 2 bleibt äußerlich praktisch unverändert, im Inneren sowie bei der Software dürfte sich aber einiges tun. Das legen zumindest vorab durchgesickerte Marketingmaterialien von Google nahe, sogar das zugehörige Werbevideo gibt es bereits zu sehen. Beides wurde von der Leakerin Kamila Wojciechowska 91Mobiles zur Verfügung gestellt, die in den vergangenen Tagen auch schon praktisch alle Details zu Pixel 8 und Pixel 8 Pro verraten hat.

Im Video fällt sofort auf, dass die Pixel Watch 2 eine neue Sensoranordnung auf der Rückseite verwendet. Dabei handelt es sich aber nicht bloß um eine Reorganisation, es kommen tatsächlich neue Funktionen hinzu. So ist etwa von einem CEDA-Sensor die Rede, der für Stressanalyse verwendet werden soll. Auch die Hauttemperatur soll die Uhr nun messen können. Einen entsprechenden Sensor gibt es schon bei vielen anderen Smartwatches, hatte bei der ersten Pixel Watch aber noch gefehlt.

Auf der Rückseite sind neue Sensoren angebracht, die IP68-Zertifizierung ist übrigens ebenfalls neu Google

Fitness

Ein erneuerter Sensor verspricht zudem weitere Verbesserungen bei der Herzschlagmessung. Ähnlich wie manche Fitbit-Geräte soll nun auch die Pixel Watch 2 gewisse Workout-Arten automatisch erkennen und aufzeichnen, also ohne dass dies manuell vorgenommen werden muss. Zudem soll es Reminder geben, wenn vergessen wird, eine manuelle Aufzeichnung abzubrechen. Ebenfalls in dem Video zu sehen ist eine neue Version der Fitbit-App, die neben neuen Features auch eine überarbeitete Oberfläche verspricht.

Die Uhr übernimmt außerdem einige Sicherheitsfunktionen von den Pixel Smartphones, etwa jenen "Safety Check", der im Fall des Falles nach einer gewissen Zeit als Kontakt angegebene Personen informiert, wenn man sich nicht mehr meldet. Auch medizinische Informationen für Retter können künftig auf der Smartwatch vermerkt werden.

Auch die Oberfläche von Fitbit bekommt einen neuen Look Google

Chip

Bereits früher bekannt wurde, dass die Pixel Watch 2 von einem Samsung-Chip auf einen deutlich neueren von Qualcomm wechseln soll, was sowohl bessere Performance als Akkulaufzeit verspricht. Tatsächlich spricht Google in seiner Werbung wie schon beim Vorgänger wieder von 24 Stunden – das aber nun mit aktiviertem Always-On-Display. Rechnet man noch dazu, dass bei der zweiten Generation wesentlich mehr Sensoren dauerhaft laufen, wird klar, dass Google die bessere Effizienz vor allem in zusätzliche Funktionalität investiert hat.

Manche bekommen sie kostenlos

Für jene, die sich ohnehin das Pixel 8 Pro vorbestellen wollen, aber wohl die beste Nachricht: Bei diesem soll es die Pixel Watch 2 kostenlos dazu geben, einen ähnlichen Deal gab es bereits im Vorjahr. Das ist deswegen für österreichische Interessenten besonders spannend, weil Google seine Smartphones angeblich erstmals seit Jahren auch hierzulande über den Google Store verkaufen will. Damit könnte es auch diesen Deal potentiell hierzulande geben.

Gerade in dieser Hinsicht gilt es aber noch abzuwarten: Bekannt ist eigentlich nur, dass dieser Deal in den USA angeboten werden soll, wie es in anderen Ländern aussieht, muss sich erst zeigen. Genaugenommen gibt es ja auch noch keine offizielle Bestätigung für den Pixel-8-Launch in Österreich und noch weniger jenen der Pixel Watch 2. Die offizielle Vorstellung am 4. Oktober darf also alleine schon deswegen weiterhin mit Spannung erwartet werden. (Andreas Proschofsky, 26.9.2023)