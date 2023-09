Die zu Wochenbeginn zu Ende gegangene Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York war die erste nach der Covid-Pandemie, die nicht teilweise virtuell, sondern ausschließlich in Anwesenheit stattfand – und doch, sagen Spötter, hätten die 145 angereisten Staats- und Regierungschefs ihre Rede angesichts der leeren Stuhlreihen auch zu Hause vor einer Kamera halten können. Der einst wichtigste Termin im diplomatischen Kalender der Welt habe drastisch an Bedeutung verloren, wird weiter geunkt: Neben dem russischen zeigte auch Chinas Präsident dem Ereignis die kalte Schulter – und nicht einmal Frankreichs Staats- und Großbritanniens Regierungschef hielten ihre Präsenz für nötig.

"Wir Afrikaner wollen keine Almosen oder Wohltätigkeit", so Kenias Präsident William Ruto: "Vielmehr wollen wir mit dem Rest der globalen Gemeinschaft zusammenarbeiten." IMAGO/Bianca Otero

Trotzdem schwören Diplomatinnen und Diplomaten weiter auf den traditionellen Termin: Das Wesentliche finde nicht vor der grünen Marmorwand im Auditorium, sondern in den zahlreichen persönlichen Begegnungen am Rande des internationalen Gipfels statt, heißt es.

Wie wichtig die Teilnahme für manchen Staat ist, zeigt auch die Wut der Putschisten aus dem Sahelstaat Niger, deren Vertreter zu dem Ereignis nicht zugelassen wurde. Die Obristen geißelten die "Einmischung des UN-Generalsekretärs in die Angelegenheiten ihres Staats", auch wenn António Guterres mit der Entscheidung gar nichts zu tun hatte, wie sein Sprecher vermerkte. Noch schlimmer als die wachsende Irrelevanz der 78-jährigen Institution scheint der Ausschluss von ihr zu sein.

Mehr Bedeutung für Afrika

Zumindest als Gradmesser internationaler Befindlichkeiten ist der Massenauftrieb der Staatenlenker und Staatenlenkerinnen noch immer beispiellos. Und angesichts der Abwesenheit einiger Alphatierchen kam der zweiten Liga umso größere Bedeutung zu – also afrikanischen Staatschefs etwa aus Nigeria, Kenia oder Mosambik.

Deren Botschaften klangen auffallend ähnlich: "Wir Afrikaner wollen keine Almosen oder Wohltätigkeit", so Kenias Präsident William Ruto: "Vielmehr wollen wir mit dem Rest der globalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um jedem Menschen eine Chance auf Sicherheit und Wohlstand zu geben." Afrika sei "der Schlüssel zur Zukunft der Welt", gab sich Nigerias Präsident Bola Tinubu überzeugt: Nach Jahrhunderten von "Ausbeutung und Unterwerfung" nehme der Kontinent wieder seine Stellung als "Stätte des menschlichen Fortschritts" ein, so Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa.

Das neue afrikanische Selbstbewusstsein kommt nicht ganz überraschend. In der neuen Konfrontation zwischen Ost und West kommt dem 54 Staaten zählenden Erdteil wieder neue politische Bedeutung zu: Nicht zufällig wurden die Afrikanische Union (AU) jüngst in die G20 und weitere zwei afrikanische Staaten in das Brics-Bündnis aufgenommen. Die neue wirtschaftliche Bedeutung des Kontinents ergibt sich aus seinem riesigen Potenzial erneuerbarer Energie – und seines rasanten Bevölkerungswachstums. Schon Mitte dieses Jahrhunderts werden in Nigeria mehr Menschen als in den USA leben: Ein Markt, den niemand vernachlässigen kann.

Ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat?

Was dem Erdteil noch fehlt, ist ein ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat: ein Skandal, den alle als solchen bezeichnen, aber niemand zu ändern bereit ist. Auch Afrikas vermeintlich bester Freund China nicht, das wie Russland, Frankreich oder Großbritannien um sein Vetorecht bangt. Zwar verliehen die Staatschefs des Kontinents ihrer Forderung auch in diesem Jahr wieder Nachdruck, doch wie seit Jahrzehnten bereits vergebens.

Nicht viel besser sieht es bei der Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele aus. Zur Halbzeit zwischen 2015 und 2030 haben derzeit nur 15 Prozent von ihnen eine Chance, realisiert zu werden. Verantwortlich dafür ist neben mangelnder internationaler Unterstützung auch der finanzielle Druck, dem sich Afrikas Regierungen ausgesetzt sehen: Eine Mehrheit der Staaten muss inzwischen mehr für die Tilgung ihrer Schulden lockermachen, als ihnen für die Gesundheit oder die Bildung der Bevölkerung zur Verfügung steht.

Abhilfe kann hier nicht die Vollversammlung der UN, sondern höchstens die Weltbank und der Weltwährungsfonds (IWF) schaffen, deren Reform in New York erneut gefordert wurde. "Der Welt zu sagen, was getan werden muss, ohne es tun zu können", beschreibt David McNair, Direktor der globalen Entwicklungsorganisation One, das Dilemma der größten diplomatischen Bühne der Welt: Auch das kann allerdings hilfreich sein. (Johannes Dieterich, 27.9.2023)