New York – Die US-Großbank JPMorgan hat eine Klage der US-amerikanischen Jungferninseln im Zusammenhang mit dem verstorbenen Sexualstraftäter und JPMorgan-Kunden Jeffrey Epstein mit einem Vergleich zurückgezogen. Dieser koste das Institut 75 Millionen Dollar (70,5 Millionen Euro), teilte das Geldhaus am Dienstag mit. Davon entfielen 20 Millionen Dollar auf Anwaltskosten.

Die US-Jungferninseln hatten die Großbank auf mindestens 190 Millionen US-Dollar verklagt. Diese habe Vorwürfe gegen Epstein ignoriert, weil er zwischen 1998 und 2013 ein wohlhabender und gewinnbringender Kunde gewesen sei. Epstein hatte sich 2019 in einem Gefängnis in New York das Leben genommen, nachdem er wegen Sexhandels und sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verhaftet worden war. Im Juni hatte JPMorgan 290 Millionen Dollar gezahlt, um eine Sammelklage von Epstein-Opfern beizulegen. (APA, 26.9.2023)