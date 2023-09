In einem auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) veröffentlichten Beitrag wirbt die SPÖ für eine Vermögenssteuer – und zwar mit einem etwas ungewöhnlichen Botschafter. "Didi Mateschitz, einer der reichsten Unternehmer Österreichs, sagte einst, er fände eine Vermögenssteuer fair und legitim. Wir sehen das auch so", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Beitrag. Darin findet sich ein Bild mit einer Zeichnung des 2022 verstorbenen Unternehmers und Red-Bull-Gründers Dietrich (Didi) Mateschitz. Darauf ist das Zitat "Eine Vermögenssteuer finde ich fair und legitim" zu lesen. Mateschitz machte die Aussage gegenüber der "Presse" im Jahr 2013. "Bei unserem neuen Modell sollen lediglich die 2 % Superreichsten ihren gerechten Beitrag leisten. Wir alle profitieren", schreibt die SPÖ in dem Posting.

Der Milliardär und Unternehmer Mateschitz hat sich zu Lebzeiten für eine Vermögenssteuer ausgesprochen. imago/Laci Perenyi

Es ist nicht das erste Mal, dass der Reichtum der Familie Mateschitz bei der SPÖ zum Thema wird. Dass Mateschitz' Sohn Mark nach dem Tod des Unternehmers im Oktober 2022 dessen Vermögen ohne steuerliche Abgaben erbte, ist auch ein Dorn im Auge des Parteichefs. "Hätte Mark Mateschitz Erbschaftssteuer bezahlt, hätte das dem Staat mehrere Milliarden bringen können", wurde SPÖ-Chef Andreas Babler von "Profil" zitiert.

Die SPÖ fordert neben einer Vermögenssteuer eine Abgabe für Erbschaften ab einer Million Euro. Der Red-Bull-Gründer hinterließ seinem Sohn rund 25 Milliarden Euro. Eigenheime sollen laut dem Plan der SPÖ bis zur Luxusgrenze von 1,5 Millionen Euro nicht zur Bemessungsgrundlage von Vermögens- und Erbschaftssteuern gezählt werden. Für den Rest soll ein Freibetrag von einer Million Euro gelten. (wisa, 26.9.2023)